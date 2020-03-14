İran'da koronavirüsten 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Çin'den dünyaya yayılan ve 5 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve İran'a da sıçrayan koronavirüs 611 kişiyi canından etti. Panik havasının her geçen gün arttığı İran'da 50 laboratuvarda, günlük yaklaşık 6 bin kişiye koronavirüs testi yapılıyor. Koronavirüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.