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İran'da koronavirüsten 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Çin'den dünyaya yayılan ve 5 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve İran'a da sıçrayan koronavirüs 611 kişiyi canından etti. Panik havasının her geçen gün arttığı İran'da 50 laboratuvarda, günlük yaklaşık 6 bin kişiye koronavirüs testi yapılıyor. Koronavirüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 13:39
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İran'da koronavirüsten 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve bunlardan 80 bininin şu ana kadar kullanıldığını belirtti.

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İran'da koronavirüsten 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Ülke genelinde Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın hizmet verdiğini aktaran Bigleri, laboratuvar sayısının 70'e çıkacağını kaydetti.

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İran'da koronavirüsten 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Bigleri, günde ortalama 6 bin kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuçlarının 48 saatte açıklandığı bilgisini paylaştı.

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İran'da koronavirüsten 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

VİRÜSÜN EN KÜÇÜK KURBANI 3 YAŞINDA

Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı.

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İran'da koronavirüsten 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.