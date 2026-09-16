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İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'da Meşhed-Kirmanşah seferini yapan Sepehran Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçak, kalkıştan kısa süre sonra teknik sorun nedeniyle acil durum ilan ederek Meşhed Havalimanı'na geri döndü. Uçuş sırasında yaşanan şiddetli sarsıntının ardından kabin tavanının bazı bölümleri yerinden çıkarak yolcuların bulunduğu bölüme düştü.

İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü 1

İran'ın yerel basınında yer alan bilgilere göre olay, 14 Eylül Pazartesi akşamı Meşhed'deki Şehit Haşimi Nejad Havalimanı'ndan kalkan uçakta meydana geldi. İranlı yetkililer, uçaktaki yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığını açıkladı.

İRAN'DA YOLCU UÇAĞINDA PANİK

UÇUŞ İKİ KEZ ERTELENDİ, ÜÇÜNCÜ DENEMEDE HAVALANDI

Sepehran Airlines'ın Meşhed'den Kirmanşah'a yapacağı sefer, daha havalanmadan önce teknik sorunlarla karşılaştı.

Hürasan Rezevi Eyaleti havalimanları yetkilisi Hasan Caferi'nin açıklamasına göre uçuş, gün içerisinde iki kez ertelendi. Teknik sorunların ardından uçak üçüncü kalkış girişiminde pistten havalandı.

Uçak yaklaşık 17.30-17.39 sıralarında havalandıktan kısa süre sonra yeni bir teknik sorun yaşandı.

İranlı yetkililerin açıklamalarında olayın ilk aşamasıyla ilgili önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı: Bazı ilk haberlerde yer alan "lastik patladı" ifadesinin aksine Hasan Caferi, uçağın tekerleklerinden birindeki lastik kaplamasının kalkış sırasında ayrıldığını, bunun bir lastik patlaması olmadığını belirtti.

İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü 2

KALKIŞTAN DAKİKALAR SONRA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Uçak havalandıktan sonra pilot, motorla ilgili acil durum bildirdi.

Hasan Caferi'nin açıklamasına göre pilot, kuleyle irtibata geçerek uçağın motorunda acil durum bulunduğunu bildirdi ve Meşhed Havalimanı'na geri dönme kararı aldı. Uçak daha sonra kalkış yaptığı havalimanına yöneldi.

Bu sırada uçakta bulunan yolcular için kabin içinde korku dolu anlar başladı.

Sosyal medyada ve İran basınında yayılan görüntülerde, uçuş sırasında kabinin şiddetli biçimde sarsıldığı görülüyor. Sarsıntı sırasında kabin tavanındaki bazı paneller ve iç kaplama parçaları yerinden çıkarak koltukların bulunduğu bölüme düştü.

İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü 3

KABİN TAVANI YOLCULARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olayın en korkutucu anları, uçağın Meşhed'e geri dönüşü sırasında yaşandı.

İran basınında yayımlanan görüntülerde, kabinin üst bölümündeki uzun bir panelin yerinden çıktığı ve koltukların üzerine doğru sarktığı görülüyor. Bazı yolcuların önlerindeki koltuklara tutunduğu, bazılarının ise düşen parçalar nedeniyle başlarını korumaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Kabin içerisindeki aydınlatmalar çalışmaya devam ederken uçak sarsılmayı sürdürdü. Yolcuların korku içinde bağırdığı ve kabin görevlilerinin durumu kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

İran merkezli Tabnak da uçak içinden çekilen görüntülerde kabinin bazı bölümlerinin hasar gördüğünü aktardı.

İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü 4

"LASTİK PATLADI" DENİLDİ, İRANLI YETKİLİ AYRINTIYI DÜZELTTİ

Olayın ardından yayılan ilk haberlerde uçağın kalkış sırasında lastiğinin patladığı ve bunun motor arızasına yol açtığı bilgisi öne çıktı.

Ancak İran'daki yerel kaynaklara konuşan Hürasan Rezevi Eyaleti havalimanları yetkilisi Hasan Caferi, bu ifadeye açıklık getirdi.

Caferi, uçağın tekerleklerinden birinin lastik kaplamasının kalkış sırasında ayrıldığını ve "lastik patlaması olmadığını" söyledi. Uçağın daha sonra motorla ilgili acil durum bildirmesi üzerine Meşhed'e döndüğünü belirtti.

İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü 5

PİLOT GERİ DÖNÜŞ KARARI ALDI

Pilotun acil durum bildirmesinin ardından uçak Meşhed Havalimanı'na geri yöneldi.

İranlı yetkililer, uçağın Şehit Haşimi Nejad Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı. Yolcular ve mürettebat uçaktan güvenli şekilde tahliye edildi.

Olayın ardından yolcuların Kirmanşah'a ulaşabilmesi için yedek bir uçak tahsis edildi. Böylece uçuşu gerçekleştiren yolcular daha sonra alternatif uçuşla hedeflerine gönderildi.

İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü 6

YARALANAN OLMADI

İranlı havalimanı yetkilileri, olayda yolcular veya mürettebat arasında yaralanan olmadığını bildirdi.

Uçağın güvenli şekilde piste dönmesinin ardından yolcular uçaktan çıkarılırken, havalimanındaki operasyonların da devam ettiği açıklandı. İlk açıklamalarda her iki pistin de yeniden kullanıma açık olduğu belirtildi.

Bu nedenle görüntülerdeki ağır hasara ve yolcuların yaşadığı paniğe rağmen olay, can kaybı veya yaralanma yaşanmadan atlatıldı.

İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü 7

TAVANIN NEDEN ÇÖKTÜĞÜ HENÜZ NET DEĞİL

Olayın en dikkat çeken noktalarından biri, uçuş sırasında kabin tavanının bazı bölümlerinin yerinden çıkması oldu.

Ancak mevcut İran kaynaklarında, kabin tavanındaki parçaların neden koptuğuna ilişkin kesinleşmiş bir teknik bulgu bulunmuyor.

Şiddetli sarsıntı sırasında kabin içindeki panellerin yerinden çıktığı görüntülerle görülüyor. Bununla birlikte, bu durumun doğrudan lastik sorunundan mı, motorla ilgili teknik problemden mi veya başka bir mekanik etkiden mi kaynaklandığı henüz resmi olarak açıklanmış değil.

Hasan Caferi de olayın kesin nedeninin İran Sivil Havacılık Teşkilatı uzmanları tarafından inceleneceğini belirtti.

İran’da Meşhed-Kirmanşah seferindeki Boeing 737 teknik sorun sonrası geri döndü, kabin tavanındaki parçalar yolcuların üzerine düştü 8

PİST GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Uçağın acil dönüşünün ardından Meşhed Havalimanı'ndaki pistlerden biri tedbir amacıyla kısa süreli olarak kapatıldı.

Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından pistte gerekli kontroller gerçekleştirildi. Daha sonra havalimanındaki uçuş operasyonlarının yeniden normal şekilde devam ettiği bildirildi.

SEPEHRAN AIRLINES'IN AYNI HAVALİMANINDAKİ ÖNCEKİ OLAYI DA GÜNDEME GELDİ

Yaşanan olay, Sepehran Airlines'ın Meşhed Havalimanı'ndaki bir önceki teknik olayını da yeniden gündeme taşıdı.

İran kaynaklarına göre, 3 Eylül'de Sepehran Airlines'ın Tahran-Meşhed seferini yapan başka bir Boeing 737'si iniş sırasında pistten çıktı. Olayda yolcular ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İran Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yapılan incelemede, söz konusu önceki olayın ana iniş takımında olağandışı titreşim nedeniyle meydana geldiği açıklandı. Kurum, pilotların uygulamalarının ve lastiklerin durumunun olayda rol oynamadığını bildirdi.

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