YARALANAN OLMADI

İranlı havalimanı yetkilileri, olayda yolcular veya mürettebat arasında yaralanan olmadığını bildirdi.

Uçağın güvenli şekilde piste dönmesinin ardından yolcular uçaktan çıkarılırken, havalimanındaki operasyonların da devam ettiği açıklandı. İlk açıklamalarda her iki pistin de yeniden kullanıma açık olduğu belirtildi.

Bu nedenle görüntülerdeki ağır hasara ve yolcuların yaşadığı paniğe rağmen olay, can kaybı veya yaralanma yaşanmadan atlatıldı.