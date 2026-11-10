Ayrıca Barrot, "bu saldırıdan sorumlu olanlara Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanacağını ve benzeri eylemlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla orantılı ve gerekli önlemlerin alınacağını" belirtti.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI



Rusya ve Ukrayna arasında, ABD arabuluculuğunda 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacak görüşmelere ilişkin ise Barrot "ABD öncülüğünde yürütülen Rusya-Ukrayna arasındaki diyalog çabalarını destekliyoruz ancak nerede durduğumuzu da çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.



Barrot, Avrupalıların Ukrayna'ya desteğini yineleyerek, Rusya'ya karşı yaptırımların devam edeceği taahhüdünde bulundu.



Bu görüşmeler bağlamında Barrot, Avrupa ülkelerinin 1,5 yıl önce oluşturdukları Gönüllüler Koalisyonu ile "Ukrayna'da barışa hazırlık sürecine kendi katkılarını" sunmaya başladığı değerlendirmesinde bulundu.