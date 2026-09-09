Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü

Almanya'nın Hamburg kenti, organize suç örgütlerini aratmayan kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Yeraltı dünyasının ünlü ismi "Sarı Avni" ve Sedat Şahin davalarıyla tanınan, 15 ayrı suçtan aranan Murat Büyükkeskin ile Mazlum Uğur Aktaş, bir boks salonunun otoparkında kar maskeli 10 kişinin düzenlediği silahlı pusuda hayatını kaybetti.

Olay Hamburg ticaret fuarı alanının yakınlarında yaşandı. 22:30 sıralarında Lagerstrasse üzerinde bulunan fabrika alanında silah sesleri duyulmasına üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Binada ve otopark da yapılan araştırmada polis, üç kişiyi kanlar içinde buldu.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralandığı belirlenen ve Büyükkeskin'in koruması olduğu ileri sürülen Levent G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi'ne (UKE) kaldırıldı.

10 KİŞİ KAR MASKELERİYLE GİRDİ Çifte cinayetin ardından federal polis memurları ve cinayet masası dedektifleri bölgeyi güvenlik altına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, fabrika alanına 3 otomobille giriş yapan yüzleri kar maskeli 10 saldırganın, araçlarından indikten sonra silahlarını çıkararak spor salonuna doğru koştuklarını belirledi. Otoparkta yapılan incelemede ise Hannover (Aşağı Saksonya), Ludwigslust (Mecklenburg-Batı Pomeranya) ve Bochum (Kuzey Ren-Vestfalya) çalıntı plakalı 3 araç bulundu. Araçlarda çok sayıda ağır silah ele geçirildi.

DAHA ÖNCE BOMBALI SALDIRI Çatışmanın boks organizatörü İsmail Özen'in spor salonuna yakın otoparkta yaşanması; polisin dikkatini bu yöne çevirmesine neden olurken, aynı binaya daha öncede el bombası ile saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.