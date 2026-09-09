-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Almanya'nın Hamburg kenti, organize suç örgütlerini aratmayan kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Yeraltı dünyasının ünlü ismi "Sarı Avni" ve Sedat Şahin davalarıyla tanınan, 15 ayrı suçtan aranan Murat Büyükkeskin ile Mazlum Uğur Aktaş, bir boks salonunun otoparkında kar maskeli 10 kişinin düzenlediği silahlı pusuda hayatını kaybetti.

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü 1

Olay Hamburg ticaret fuarı alanının yakınlarında yaşandı. 22:30 sıralarında Lagerstrasse üzerinde bulunan fabrika alanında silah sesleri duyulmasına üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Binada ve otopark da yapılan araştırmada polis, üç kişiyi kanlar içinde buldu.

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü 2

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralandığı belirlenen ve Büyükkeskin'in koruması olduğu ileri sürülen Levent G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi'ne (UKE) kaldırıldı.

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü 3

10 KİŞİ KAR MASKELERİYLE GİRDİ

Çifte cinayetin ardından federal polis memurları ve cinayet masası dedektifleri bölgeyi güvenlik altına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, fabrika alanına 3 otomobille giriş yapan yüzleri kar maskeli 10 saldırganın, araçlarından indikten sonra silahlarını çıkararak spor salonuna doğru koştuklarını belirledi. Otoparkta yapılan incelemede ise Hannover (Aşağı Saksonya), Ludwigslust (Mecklenburg-Batı Pomeranya) ve Bochum (Kuzey Ren-Vestfalya) çalıntı plakalı 3 araç bulundu. Araçlarda çok sayıda ağır silah ele geçirildi.

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü 4

DAHA ÖNCE BOMBALI SALDIRI

Çatışmanın boks organizatörü İsmail Özen'in spor salonuna yakın otoparkta yaşanması; polisin dikkatini bu yöne çevirmesine neden olurken, aynı binaya daha öncede el bombası ile saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü 5

ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Hamburg Cinayet Savcılığı çifte infazın detaylarını araştırırken, öldürülen Murat Büyükkeskin ile ilgili ilginç detaylara ulaştı. Büyükkeskin'in ismi ilk kez, 1996 yılında uyuşturucu baronu Mehmet Nafi Çapan'ın öldürülmesiyle gündeme gelmişti. Olayın geçmişi uyuşturucu ticaretinden doğan borç ve güç savaşına dayanmaktaydı. 1993 yılında Sedat Şahin'in en yakın adamları olan Cihan Kaplan ve Esabil Karataş, İstanbul Bahçelievler'de araçları içinde öldürüldü.

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü 6

İddiaya göre Sedat Şahin, adamlarının öldürülmesinden doğrudan Hacı Çapan olarak bilinen Mehmet Nafi Çapan'ı sorumlu tutuyordu. İsmi ilk kez 1989 yılında İspanya'da "Sarı Avni" lakaplı Avni Musullulu ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı operasyonuyla gündeme gelen Hacı Çapan, 1996 yılında İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu işlemleri yapılıp dışarı çıktığı sırada pusuya düşürüldü.

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü 7

Hastane çıkışında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Çapan öldürüldü. Bu saldırı, yeraltı dünyasındaki 1993 yılındaki infazın doğrudan bir misillemesi olarak kayıtlara geçti. Suikastın ardından açılan organize suç örgütü davalarında, cinayetin azmettiricisi olarak Sedat Şahin gösterilirken, Murat Büyükkeskin ismi örgüt üyesi olarak kayıtlara geçti.

Hamburg'da spor salonu otoparkında kanlı saldırı: Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş öldürüldü 8

TÜRKİYE'DE ARANIYOR

Adam öldürmeye tam teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet ve dolandırıcılık gibi 15 ayrı suç dosyası bulunan Büyükkeskin'in Türkiye'de aranırken 2023 yılında karayoluyla yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Almanya'dan sonra sıra Fransa ve İtalya'da! Avrupa'da sağ yükseliş
Sonraki Galeri
Almanya'dan sonra sıra Fransa ve İtalya'da! Avrupa'da sağ yükseliş
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin