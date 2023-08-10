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Haberler Galeri İngiltere'de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...

İngiltere'de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...

İngiltere'nin dünyayı ayağa kaldıran projesi yüzen hapishane Bibby Stockholm, tartışmaların odağında olmaya devam ediyor. Dün ilk kez göçmen taşımaya başlayan Bibby Stockholm'e karşı açıklamalarda bulunan göçmen destekçisi gruplar, hapishaneye alınan kişilerin günah keçisi ilan edildiğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 10:03
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İngiltere’de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...

İngiltere'de hükümet, sayıları 50 bini bulan düzensiz göçmenlerin otellerden alıp barınak gemi ve askeri tesislere taşıma planlarında geri adım atmazken, ana muhalefet de hükümetin göçmenleri gemilerde tutma politikasını devam ettirmeyi düşünüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İngiltere’de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...

Hükümet, otellerde tutulan mültecilerin İngiliz halkına günlük 6 milyon sterline mal olduğu iddiasıyla başlattığı göçmenleri taşıma uygulaması kapsamında dün Bibby Stockholm gemisine göçmenleri taşımaya başladı.

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İngiltere’de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...

İŞTE İKİNCİ ADIM

İlk gün 15, ilk etapta ise 50 göçmenin yerleştirileceği Portland Limanı'ndaki gemideki göçmen nüfusunun 18 ay içinde 500'e ulaşması planlanırken, hükümet ikinci adım olarak göçmenleri askeri arazilere taşıyacak.

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İngiltere’de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...

Bu kapsamda ülkedeki iki hava üssünde kullanılmayan binalar ile kurulan dev çadırlara 2 bin göçmeni taşımayı planlayan hükümet, sığınma taleplerini ele alan sistemdeki tıkanıklığı çözerek kısa süre içinde başvuruları sonuçlandırmayı amaçlıyor.

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İngiltere’de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...

Hükümet ülkedeki sığınmacıların başvurularını hızlıca çözmek ve otellerde konaklamaları azaltmak için yaptığı çalışmaların yanında yeni göçün önüne geçme adımları da atıyor.