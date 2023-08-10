İngiltere’de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...

Bu kapsamda ülkedeki iki hava üssünde kullanılmayan binalar ile kurulan dev çadırlara 2 bin göçmeni taşımayı planlayan hükümet, sığınma taleplerini ele alan sistemdeki tıkanıklığı çözerek kısa süre içinde başvuruları sonuçlandırmayı amaçlıyor.