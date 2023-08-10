10 Ağustos 2023, Perşembe
İngiltere'de Bibby Stockholm krizi! Hükümete tepkiler çığ gibi: Günah keçisi ilan ediliyorlar...
İngiltere'nin dünyayı ayağa kaldıran projesi yüzen hapishane Bibby Stockholm, tartışmaların odağında olmaya devam ediyor. Dün ilk kez göçmen taşımaya başlayan Bibby Stockholm'e karşı açıklamalarda bulunan göçmen destekçisi gruplar, hapishaneye alınan kişilerin günah keçisi ilan edildiğine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 10:03
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