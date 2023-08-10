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Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! İşte o iller..

Dünyanın en kirli havasına sahip ili tespit edildi. Şehirdeki hava kirliliği seviyesi, çeşitli faktörlerin etkisiyle oldukça yüksek seviyelere ulaştı. BHava kalitesinin bu kadar düşük olması, çevre yönetimi ve hava kirliliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğine işaret ediyor. İşte havası en kirli şehirler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:50
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Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! İşte o iller..

Asian News International (ANI) tarafından IQ Air Kuruluşu'nun verilerine dayanarak elde edilen bilgilere göre, o şehir dünyanın en kirli havasına sahip ili olarak tespit edildi. Şehirdeki hava kirliliği seviyesi, çeşitli faktörlerin etkisiyle oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bu durum orada yaşayanların sağlığını tehdit ediyor. İşte dünyanın havası en kirli 10 şehri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! İşte o iller..

10. Guangzhou, Çin

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Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! İşte o iller..

9. Lahor, Pakistan

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Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! İşte o iller..

8. Wuhan, Çin

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Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! İşte o iller..

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