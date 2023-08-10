Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! İşte o iller..

Dünyanın en kirli havasına sahip ili tespit edildi. Şehirdeki hava kirliliği seviyesi, çeşitli faktörlerin etkisiyle oldukça yüksek seviyelere ulaştı. BHava kalitesinin bu kadar düşük olması, çevre yönetimi ve hava kirliliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğine işaret ediyor. İşte havası en kirli şehirler...