İngiltere'de akaryakıt sorunu büyüyor! İstasyonların çoğunda stoklar tükendi

İngiltere'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı giderek büyüyor. Yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği, üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. BP şirketi de kendi istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını açıkladı.