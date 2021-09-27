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İngiltere'de akaryakıt sorunu büyüyor! İstasyonların çoğunda stoklar tükendi

İngiltere'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı giderek büyüyor. Yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği, üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. BP şirketi de kendi istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:14
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İngiltere’de akaryakıt sorunu büyüyor! İstasyonların çoğunda stoklar tükendi
İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedarikinde çok büyük problemlere neden oluyor. Şöför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de uzun yoıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
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İngiltere’de akaryakıt sorunu büyüyor! İstasyonların çoğunda stoklar tükendi
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada yaşanan kıtlığın tamamen panik alımlarından kaynaklandığını ve durumun çözüme kavuşacağını söylemişti. Shapps, ülkede yeterli yakıt olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtmişti. Ancak hükümet kanadından gelen bu açıklamalar da ülkedeki paniğin durmasını sağlamadı.
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İngiltere’de akaryakıt sorunu büyüyor! İstasyonların çoğunda stoklar tükendi
İngiltere'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden BP, panik alımların sürmesi ile benzin istasyonlarının yaklaşık üçte birinde iki ana tip yakıtın tamamen tükendiğini duyurdu.
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İngiltere’de akaryakıt sorunu büyüyor! İstasyonların çoğunda stoklar tükendi
İngiltere'de 1.200 tesisi işleten BP, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, tesislerin yaklaşık yüzde 30'unun ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olmadığını tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.
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İngiltere’de akaryakıt sorunu büyüyor! İstasyonların çoğunda stoklar tükendi
Yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği de üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. Dernek başkanı Brian Madderson, yaşanan bu sıkıntının tek sebebinin panik alımlar olduğunu söyledi.