27 Eylül 2021, Pazartesi
İngiltere'de akaryakıt sorunu büyüyor! İstasyonların çoğunda stoklar tükendi
İngiltere'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı giderek büyüyor. Yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği, üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. BP şirketi de kendi istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:14
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