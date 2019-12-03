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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ortalığı karıştıracak iddia: Ne prens ne prenses olacaklar!

Önce Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın belgeselde anlattıklarının ardından Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkındaki suçlamalar nedeniyle zor günler geçiren İngiliz Kraliyet Ailesi yeni bir yapılanmaya gidiyor. II. Elizabet'in tahtı oğlu Prens Charles'a bırakacağı iddiaları kanıtlanamamış olsa da Prens Charles'ın kraliyeti küçültme planları yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 17:03
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ortalığı karıştıracak iddia: Ne prens ne prenses olacaklar!

İngiliz basınında geçtiğimiz haftalarda Kraliçe II. Elizabet'in tahtı 1,5 yıl içinde oğlu Prens Charles'a devredeceği iddia edilmiş ancak bu iddialar kanıtlanamamıştı.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ortalığı karıştıracak iddia: Ne prens ne prenses olacaklar!

Fakat İngiliz basınına göre bu iddialar kesinleşmese bile tahtın varisi Prens Charles şimdiden kraliyet 'küçültme planları yapıyor.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ortalığı karıştıracak iddia: Ne prens ne prenses olacaklar!

İngiliz basınına göre Prens Charles tahta geçtikten sonra kendiyle birlikte sadece eşi Camilla Parker Bowles, oğulları Prens William, Prens Harry ve onların eşleri ile çocukları 'kraliyet mensubu' sayılacak.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ortalığı karıştıracak iddia: Ne prens ne prenses olacaklar!

Kardeşleri, yeğenleri ve onların çocuklarını kraliyet üyesi saymayacak olan Prens Charles böylelikle ülkede büyük tepki çeken gider ve masrafları da kısmış olacak.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ortalığı karıştıracak iddia: Ne prens ne prenses olacaklar!

Çoğu zaman kraliyetin zorlu kurallarından ve görevlerinden bahseden üyelerin bir kısmı da böylece normal insanlar gibi yaşayacaklar.