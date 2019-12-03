İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ortalığı karıştıracak iddia: Ne prens ne prenses olacaklar!

Önce Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın belgeselde anlattıklarının ardından Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkındaki suçlamalar nedeniyle zor günler geçiren İngiliz Kraliyet Ailesi yeni bir yapılanmaya gidiyor. II. Elizabet'in tahtı oğlu Prens Charles'a bırakacağı iddiaları kanıtlanamamış olsa da Prens Charles'ın kraliyeti küçültme planları yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.