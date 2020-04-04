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İngiliz basını duyurdu: Kraliçe Elizabeth tehlikede

Kraliçe Elizabeth koronavirüs salgını nedeniyle Windsor Kalesi'nde karantinaya alınmıştı. 93 yaşında olan Kraliçenin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunması nedeniyle tehdit altında olduğu belirtildi. Kraliyet çalışanlarının dış dünyayla da temas halinde olduğunu belirten İngiliz basını, Kraliçe'nin büyük bir tehlike altında olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 15:10
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İngiliz basını duyurdu: Kraliçe Elizabeth tehlikede

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth, koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Windsor Kalesi'nde karantinada altında bulunuyor.

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İngiliz basını duyurdu: Kraliçe Elizabeth tehlikede

İngiliz basını 93 yaşında olan Kraliçe'nin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğunu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ifade edildi.

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İngiliz basını duyurdu: Kraliçe Elizabeth tehlikede

Kraliçe Elizabeth'in gündelik yaşamında kendine yardımcı olan çalışanlarıyla günün her dakikası, temas halinde olduğu belirtildi.

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İngiliz basını duyurdu: Kraliçe Elizabeth tehlikede

Windsor Kalesi'nde yaşayan çalışanlar, Kraliçe'nin gündelik ihtiyaçlarını gidermekle görevliler. Kraliyet çalışanları hem karantina altındaki Kraliçe'yle temas halinde hem de dış dünyayla temas halinde bulunuyor.

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İngiliz basını duyurdu: Kraliçe Elizabeth tehlikede

Bu durum koronavirüsün Kraliçe'ye ulaşabileceğini ve 93 yaşındaki Kraliçe'nin tehlike altında olduğu vurgulandı.