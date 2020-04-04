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İngiliz basını duyurdu: Kraliçe Elizabeth tehlikede
Kraliçe Elizabeth koronavirüs salgını nedeniyle Windsor Kalesi'nde karantinaya alınmıştı. 93 yaşında olan Kraliçenin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunması nedeniyle tehdit altında olduğu belirtildi. Kraliyet çalışanlarının dış dünyayla da temas halinde olduğunu belirten İngiliz basını, Kraliçe'nin büyük bir tehlike altında olduğunu duyurdu.
Giriş Tarihi: 04.04.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 15:10
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