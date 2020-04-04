Doğa kontrolü geri alıyor! Şaşırtan görüntüler...

Kovid-19 ile mücadelede dünya nüfusunun yarısının karantinaya alınması doğadaki dengelerin değişmesine neden oldu. Bilim insanlarının, hükümetleri iklim değişikliğinin kötü etkilerinden kaçınmak için 2020 yılına kadar küresel emisyonları düşürmeleri konusunda uyarmasının ardından yaşanan salgının tek "iyi" etkisi, doğada görüldü. Dünya genelinde hava kirliliğinin bu yıl 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geleceği açıklandı.