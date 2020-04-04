Doğa kontrolü geri alıyor! Şaşırtan görüntüler... Koronavirüs salgını nedeniyle dünya nüfusunun yarısının karantinaya alınması doğayı olumlu etkiledi. Dünyada hava kirliliğinin bu yıl 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye ineceği açıklandı. Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 09:45
Kovid-19 ile mücadelede dünya nüfusunun yarısının karantinaya alınması doğadaki dengelerin değişmesine neden oldu. Bilim insanlarının, hükümetleri iklim değişikliğinin kötü etkilerinden kaçınmak için 2020 yılına kadar küresel emisyonları düşürmeleri konusunda uyarmasının ardından yaşanan salgının tek "iyi" etkisi, doğada görüldü. Dünya genelinde hava kirliliğinin bu yıl 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geleceği açıklandı.
TRAFİK DURDU HAVA TEMİZLENDİ Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'den başlayarak Ocak ayından bu yana pek çok ülkede uygulanan karantinalar sanayi çalışmalarını durma noktasına getirdi. Bununla birlikte kara ve hava trafiğinin azalması, küresel karbon ve azot dioksit emisyonunu azaltan temel etken oldu.
Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'den başlayarak Ocak ayından bu yana pek çok ülkede uygulanan karantinalar sanayi çalışmalarını durma noktasına getirdi. Bununla birlikte kara ve hava trafiğinin azalması, küresel karbon ve azot dioksit emisyonunu azaltan temel etken oldu.
Dünyada en fazla hava kirliliğine neden olan ülkelerin başında gelen Çin'de zehirli gaz azot dioksit emisyonu, karantina süreci nedeniyle yüzde 25 azaldı.
Dünyayı kirleten öncü ülkelerden ABD'de ise en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü New York eyaletinde geçen yıla göre karbon monoksit emisyonlarında yüzde 50 azalma meydana geldi. New York'ta trafik yoğunluğunun yüzde 35 azaldığı ve böylece havadaki metan seviyesinde "belirgin bir düşüş" olduğu bildirildi.