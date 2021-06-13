13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlginç yasakların ülkesi ABD! Terlik giymek, bebek emzirmek, ikinci el eşya almak yasak

İlginç yasakların ülkesi ABD! Terlik giymek, bebek emzirmek, ikinci el eşya almak yasak

Yasalar ülkelerin tarihi ve sosyolojik yapısıyla şekillenmiş, hayatımızı güvence altında tutan sığınağımız. Fakat bazı yasalar var ki neden konulduklarını anlamak için ciddi bir araştırma yapmak gerekiyor. İşte başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde uygulanan birbirinden ilginç yasaklar...

Giriş Tarihi: 13.06.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 06:38
  • 1
  • 16
İlginç yasakların ülkesi ABD! Terlik giymek, bebek emzirmek, ikinci el eşya almak yasak

ABD'de şifreli olmayan kablosuz bir cihaza -kafeterya gibi halka açık olsa bile- bağlanmak yasa dışıdır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
İlginç yasakların ülkesi ABD! Terlik giymek, bebek emzirmek, ikinci el eşya almak yasak

İngiltere'de, saat 18'den sonra elektrikli süpürge kullanırsanız gürültü yapmaktan cezaya çarptırılabilirsiniz.

  • 3
  • 16
İlginç yasakların ülkesi ABD! Terlik giymek, bebek emzirmek, ikinci el eşya almak yasak

ABD'nin Maine eyaletinde yılbaşı süslemelerini 14 Ocak tarihine kadar sökmezseniz para cezasına çarptırılırsınız.

  • 4
  • 16
İlginç yasakların ülkesi ABD! Terlik giymek, bebek emzirmek, ikinci el eşya almak yasak

New York'ta terlik giymek, saat 22:00'den sonra yasalara aykırıdır.

  • 5
  • 16
İlginç yasakların ülkesi ABD! Terlik giymek, bebek emzirmek, ikinci el eşya almak yasak

Yine ABD'nin Idaho eyaletinde kadınların kamuya açık yerlerde bebeklerini emzirmesi yasaktır, para cezasına çarptırılırlar.