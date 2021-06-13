İlginç yasakların ülkesi ABD! Terlik giymek, bebek emzirmek, ikinci el eşya almak yasak

Yasalar ülkelerin tarihi ve sosyolojik yapısıyla şekillenmiş, hayatımızı güvence altında tutan sığınağımız. Fakat bazı yasalar var ki neden konulduklarını anlamak için ciddi bir araştırma yapmak gerekiyor. İşte başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde uygulanan birbirinden ilginç yasaklar...

Giriş Tarihi: 13.06.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 06:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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