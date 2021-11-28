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İç savaş Etiyopya halkını korkuttu! 2 milyona yakın vatandaş evini terk etti

Etiyopya'daki iç savaş nedeniyle devam eden insani kriz her geçen gün büyüyor. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin kalkıştığı darbe girişimi dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. Etiyopya'nın Amhara ve Afar bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle 1,76 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 15:25
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İç savaş Etiyopya halkını korkuttu! 2 milyona yakın vatandaş evini terk etti

Etiyopya Devlet Bakanı Selamawit Kassa, ülkedeki insani krizle ilgili yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediğini belirtti.

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İç savaş Etiyopya halkını korkuttu! 2 milyona yakın vatandaş evini terk etti

Kassa, TPLF'nin saldırıları nedeniyle Amhara ve Afar bölgelerinde 1,76 milyon kişinin evini terk ettiğini açıkladı.

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İç savaş Etiyopya halkını korkuttu! 2 milyona yakın vatandaş evini terk etti

Göç edenlere insani yardımların devam ettiği bilgisini paylaşan Kassa, göç edenlerin sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

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İç savaş Etiyopya halkını korkuttu! 2 milyona yakın vatandaş evini terk etti

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre, Etiyopya'daki çatışmalardan ötürü gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısı 9,4 milyona çıktı.

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İç savaş Etiyopya halkını korkuttu! 2 milyona yakın vatandaş evini terk etti

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.