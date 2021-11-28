İç savaş Etiyopya halkını korkuttu! 2 milyona yakın vatandaş evini terk etti

Etiyopya'daki iç savaş nedeniyle devam eden insani kriz her geçen gün büyüyor. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin kalkıştığı darbe girişimi dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. Etiyopya'nın Amhara ve Afar bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle 1,76 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.