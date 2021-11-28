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Dünya omicron nedeniyle alarmda! Yeni mutasyonun farkı ne? Hayatımızı nasıl etkileyecek?
Küresel çalkantıya yol açan Omicron'un üstündeki sis perdesi henüz aralanamadı, seyahat yasağı ilan eden ülkelere İsrail, Suudi Arabistan ve Avustralya da katıldı. 50'den fazla mutasyon bulunan Omicron'un virüsü yenemeyen tek bir hastadan yayıldığı tahmin ediliyor. Peki yeni mutasyon hayatımızı nasıl etkileyecek? Yeni mutasyonun farkı ne? Virolog Semih Tareen yeni mutasyonla ilgili olarak, "Bu virüsün kendi kendine yok olma ihtimali yok. Aramızda daimi olarak kalacak 5. koronavirüs olacak." dedi.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:16Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 11:16