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Dünya omicron nedeniyle alarmda! Yeni mutasyonun farkı ne? Hayatımızı nasıl etkileyecek?

Küresel çalkantıya yol açan Omicron'un üstündeki sis perdesi henüz aralanamadı, seyahat yasağı ilan eden ülkelere İsrail, Suudi Arabistan ve Avustralya da katıldı. 50'den fazla mutasyon bulunan Omicron'un virüsü yenemeyen tek bir hastadan yayıldığı tahmin ediliyor. Peki yeni mutasyon hayatımızı nasıl etkileyecek? Yeni mutasyonun farkı ne? Virolog Semih Tareen yeni mutasyonla ilgili olarak, "Bu virüsün kendi kendine yok olma ihtimali yok. Aramızda daimi olarak kalacak 5. koronavirüs olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 11:16
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Dünya omicron nedeniyle alarmda! Yeni mutasyonun farkı ne? Hayatımızı nasıl etkileyecek?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da ilk kez tespit edilen ve B.1.1.529 olarak da adlandırılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırarak mutasyonun yeni adını "Omicron" olarak belirledi. Birçok ülke yeni varyanta karşı Afrika ülkelerine olan seyahatleri askıya aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya omicron nedeniyle alarmda! Yeni mutasyonun farkı ne? Hayatımızı nasıl etkileyecek?

Gündemimize oturan bu varyantla ilgili olarak Virolog Semih Tareen, şu bilgileri verdi:

Omicron yeni varyant. Yeni varyant ile bildiklerimiz şunlar: Afrika Kıtası'nda Botsvana'da ve Güney Afrika ülkelerinde görüldü. Tabi bu orada çıktığı anlamına gelmiyor.

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Dünya omicron nedeniyle alarmda! Yeni mutasyonun farkı ne? Hayatımızı nasıl etkileyecek?

Orada yapılan taramalarda görüldü. Çoktandır Avrupa'ya geldiği tahmin ediliyordu. Her ne kadar o ülkelerden giriş çıkış yasak olsa da o virüs zaten o ülkeden çıkmış, Avrupa'ya gelmiş olabilir. Mutasyonlarla ilgili şunları biliyoruz: Belli bazı mutasyonlar var bu varyantta.

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Dünya omicron nedeniyle alarmda! Yeni mutasyonun farkı ne? Hayatımızı nasıl etkileyecek?

Mutasyonlar çok normal, bütün canlılarda olur insanlar dahil, virüsler dahil. Burada da bir sürü mutasyon görüyoruz. Diğer varyantlarda gördüğümüz karışımı görüyoruz. Delta, alfa, belta varyantındaki mutasyonlar var. Bilim insanları yakından takip ediyor. Bu mutasyonların, diğer varyantlarda hücreye daha sıkı tutunabildiğini gördük. Bazı antikorlardan kaçabildiğini gördük.

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Dünya omicron nedeniyle alarmda! Yeni mutasyonun farkı ne? Hayatımızı nasıl etkileyecek?

ZAMANLA ANLAŞILACAK
Yeni varyantın Deltadan tehlikeli olup olmadığına dair açıklamalarda bulunan Semih Tareen, "Böyle olduğu için bu omicron varyantınında da en az delta kadar iyi yayılabileceğini tahmin ediyoruz.