Dünya omicron nedeniyle alarmda! Yeni mutasyonun farkı ne? Hayatımızı nasıl etkileyecek?

Orada yapılan taramalarda görüldü. Çoktandır Avrupa'ya geldiği tahmin ediliyordu. Her ne kadar o ülkelerden giriş çıkış yasak olsa da o virüs zaten o ülkeden çıkmış, Avrupa'ya gelmiş olabilir. Mutasyonlarla ilgili şunları biliyoruz: Belli bazı mutasyonlar var bu varyantta.