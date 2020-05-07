Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı yeni model

Milyonlarca turistin akın ettiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı önemli bir örnek geldi. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacı ile tasarlanan bu model müşterilerine hizmet vermeye başladı. Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki ya da üç kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu. Bu restoranda garson kabine girmeden servis sunabiliyor. Amsterdam'daki bu yeni akımın dünyaya yayılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 16:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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