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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı yeni model

Milyonlarca turistin akın ettiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı önemli bir örnek geldi. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacı ile tasarlanan bu model müşterilerine hizmet vermeye başladı. Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki ya da üç kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu. Bu restoranda garson kabine girmeden servis sunabiliyor. Amsterdam'daki bu yeni akımın dünyaya yayılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 16:54
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı yeni model

Milyonlarca turistin akın ettiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı önemli bir örnek geldi. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacı ile tasarlanan bu model müşterilerine hizmet vermeye başladı.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı yeni model

Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki ya da üç kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu. Bu restoranda garson kabine girmeden servis sunabiliyor. Amsterdam'daki bu yeni akımın dünyaya yayılması bekleniyor.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı yeni model

Koronavirüs günlerinde müşterilerine bu yöntemle hizmet vermeye başlayan restoran kısa süre içerisinde dünya basını tarafından da fark edilmeye başlandı.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı yeni model

Uluslararası haber ajansı Reuters'in fotoğraflarını servis ettiği habere göre, ETEN isimli restoranda garsonlar eldiven ve maske takarak hizmet veriyor.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı yeni model

Garsonlar gelen müşterilere hizmet verirken, cam kabinlerin içerisine girmiyor ve şarap servisini bile kabinin dışından servis ediyor.

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