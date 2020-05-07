Avrupa'da restoranlarda yeni dönem: Hollanda Amsterdam'da masalar cam kabinlerle ayrıldı | Video

Avrupa’da restoran ve kafeler yeni bir döneme hazırlanıyor. Hollanda’da bir restoran salgına karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Corona virüsün yayılmasını önlemek için masalar cam kabinlerle birbirinden ayrıldı. A Haber Muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'da bu yeni gelişmeyi yerinden anlattı.

Milyonlarca turistin akın ettiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoranlar ve kefeler için corona virüse karşı önemli bir örnek geldi. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacı ile tasarlanan bu model müşterilerine hizmet vermeye başladı. Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki ya da üç kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu. Bu restoranda garson kabine girmeden servis sunabiliyor. Amsterdam'daki bu yeni akımın dünyaya yayılması bekleniyor.





Koronavirüs günlerinde müşterilerine bu yöntemle hizmet vermeye başlayan restoran kısa süre içerisinde dünya basını tarafından da fark edilmeye başlandı. Uluslararası haber ajansı Reuters'in fotoğraflarını servis ettiği habere göre, ETEN isimli restoranda garsonlar eldiven ve maske takarak hizmet veriyor.







Garsonlar gelen müşterilere hizmet verirken, cam kabinlerin içerisine girmiyor ve şarap servisini bile kabinin dışından servis ediyor. Restoranın yeni uygulamısını oda arkadaşıyla birlikte ilk deneyen isimlerden olan Janita Vermuelen, "Gerçekten çok keyifli, yemekler çok leziz, garsonlar çok nazik ve ortak keyifli" sözleriyle duygularını dile getirdi. Amsterdam'daki restoranın başlattığı ve tüm dünyada trend olması beklenen proje "Bölünmüş Camekan" olarak nitelendirildi.







Hollanda'da restoranlar ve kafeler 19 Mayıs'a kadar kapalı. Karantina günlerinde restoranlar sadece dışarıya servis hizmeti veriyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da korona virüs salgınına karşı verdiği ekonomik savaşta ayakta kalmak için ETEN isimli restorant ilginç bir çözüm buldu.

Restoran, kapının önüne kaldırımlara iki kişilik camdan kabinler kurdu. Cam kabinlerde tek bir masa ve iki sandalye bulunuyor.









