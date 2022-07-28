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Haberler Galeri Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada

Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada

Hollanda'nın Deventer şehrinde yaşamını sürdüren Konyalı Latife Peker, dükkana gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz bezi ile kovaladı. Olay Hollanda medyasında oldukça ses getirdi. Konyalı Latife'nin satırlı soyguncuyu toz beziyle geri püskürttüğü anlar kamerada…

Giriş Tarihi: 28.07.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 10:07
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Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada

Hollanda'nın Deventer şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Konyalı Latife Peker, oğluna ait Mevlana isimli fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz bezi ile kovaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada

SATIRLI HIRSIZI TOZ BEZİYLE DÖVE DÖVE UZAKLAŞTIRDI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada

"ELİMDE TEMİZLİK BEZİ VE CAM SİLME DETERJANI VARDI…"

Soyguncu içeriye girdiği anda temizlik yapan üç çocuk annesi Peker, "İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım.

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Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada

"ELİNDE SATIR OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" dedi.

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Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada