HaberlerGaleriHollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada
Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada
Hollanda'nın Deventer şehrinde yaşamını sürdüren Konyalı Latife Peker, dükkana gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz bezi ile kovaladı. Olay Hollanda medyasında oldukça ses getirdi. Konyalı Latife'nin satırlı soyguncuyu toz beziyle geri püskürttüğü anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 28.07.2022 09:54Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 10:07