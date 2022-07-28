Hollanda bir Türk’ü konuşuyor! Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan kadın kamerada

"ELİMDE TEMİZLİK BEZİ VE CAM SİLME DETERJANI VARDI…"

Soyguncu içeriye girdiği anda temizlik yapan üç çocuk annesi Peker, "İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım.