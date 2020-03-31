Hindistan'da salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü: Koronavirüs bizi bulmadan önce öleceğiz

Hindistan'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı verildi. Yaklaşık 100 milyon göçmen işçi yasakla birlikte köylerine dönmeye başladı. BBC Hindistan Muhabiri Soutik Biswas, Hindistan'da corona virüsünün etkileriyle daha da zorlaşan yaşantıyı anlattı: Bir de komşu eyalet Uttar Pradeş'e gitmek için 250 kilometre yürüyen 26 yaşındaki otomotiv işçisi Rajneesh vardı. Yolun dört gün süreceğini düşünüyordu. "Koronavirüs bizi bulmadan önce yürürken öleceğiz" demişti Barkha Dutt'a...