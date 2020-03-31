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Hindistan'da salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü: Koronavirüs bizi bulmadan önce öleceğiz

Hindistan'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı verildi. Yaklaşık 100 milyon göçmen işçi yasakla birlikte köylerine dönmeye başladı. BBC Hindistan Muhabiri Soutik Biswas, Hindistan'da corona virüsünün etkileriyle daha da zorlaşan yaşantıyı anlattı: Bir de komşu eyalet Uttar Pradeş'e gitmek için 250 kilometre yürüyen 26 yaşındaki otomotiv işçisi Rajneesh vardı. Yolun dört gün süreceğini düşünüyordu. "Koronavirüs bizi bulmadan önce yürürken öleceğiz" demişti Barkha Dutt'a...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:52
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Hindistan'da salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü: Koronavirüs bizi bulmadan önce öleceğiz

Goutam Lal Meena, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sandaletleriyle yürümüş, su ve bisküvi ile hayatta kalmış. Hindistan 24 Mart gecesi koronavirüsün yayılmasını önlemek için 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ettikten sonra, Meena işsiz kaldı.

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Hindistan'da salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü: Koronavirüs bizi bulmadan önce öleceğiz

Ülkede tüm seferler durdurulduğu için köyüne yürüyerek dönmesi gerekecekti. Meena, "Gece gündüz yürüdüm. Başka seçeneğim yoktu. Çok az param vardı, yiyeceğimse hemen hemen yoktu" diye konuştu çatallaşan sesiyle.

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Hindistan'da salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü: Koronavirüs bizi bulmadan önce öleceğiz

Ancak yalnız değildi. Hindistan'ın her yerinden milyonlarca göçmen işçi şehirlerden kaçıp köylerdeki evlerine gidiyor. Büyükşehir ekonomisinin belkemiği olan o kayıt dışı işçiler konut inşa ediyor, yemek pişiriyor, eve yemek servisi yapıyor, salonlarda saç kesiyor, otomotiv üretimi yapıyor veya gazete dağıtıyor.

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Hindistan'da salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü: Koronavirüs bizi bulmadan önce öleceğiz

Köylerindeki fakirlikten kaçan yaklaşık 100 milyon kişi kenar mahallelerdeki bakımsız pis evlerde yaşayıp daha iyi, daha yüksek hayat standartları peşinde.

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Hindistan'da salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü: Koronavirüs bizi bulmadan önce öleceğiz

Geçen haftaki sokağa çıkma yasağı onları bir gecede mülteci konumuna soktu. İşyerleri kapatıldı ve ödemelerini yapan çoğu işçi ve müteahhitler kayıplara karıştı.