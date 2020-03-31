Kim Jong Un corona virüse meydan okudu!

Uzmanlar Kuzey Kore'nin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Corona virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'in Kuzey Kore ile 1400 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı da Çin. Bu durumda virüsün ülkede görülmeme olasılığının düşük olduğu ifade ediliyor.

