18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Haremiyle lüks otele kapanmıştı... İşte Tayland Kralı'nın cariyeleriyle kaldığı yer!

Haremiyle lüks otele kapanmıştı... İşte Tayland Kralı'nın cariyeleriyle kaldığı yer!

Ülkesi corona virüs salgınıyla mücadele ederken, o 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki otele kapatmıştı... Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, son olarak da 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü. Kral'ın kaldığı lüks otelin dördüncü katını tamamen kapattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 10:22
  • 1
  • 27
Haremiyle lüks otele kapanmıştı... İşte Tayland Kralı'nın cariyeleriyle kaldığı yer!

Tayland, corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele edip, tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini lüks bir otele kapatmıştı.

  • 2
  • 27
Haremiyle lüks otele kapanmıştı... İşte Tayland Kralı'nın cariyeleriyle kaldığı yer!

Daha sonra da (Rama X) olarak da adlandırılan dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü.

  • 3
  • 27
Haremiyle lüks otele kapanmıştı... İşte Tayland Kralı'nın cariyeleriyle kaldığı yer!

Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn'un cariyelerine rütbe de verdiği ortaya çıkmıştı. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu belirtilmişti.

  • 4
  • 27
Haremiyle lüks otele kapanmıştı... İşte Tayland Kralı'nın cariyeleriyle kaldığı yer!

67 yaşındaki Tayland Kralı, nisan ayında sessiz sedasız ülkesine dönmüş, buradaki işlerini hallettikten sonra, yeniden sessiz sedasız kapattığı lüks otele dönmüştü.

  • 5
  • 27
Haremiyle lüks otele kapanmıştı... İşte Tayland Kralı'nın cariyeleriyle kaldığı yer!

Almanya'da tüm eğlence mekanları kapalıyken, Grand Hotel Sonnenbichl'in uygulamanın dışında kalması tartışmalara neden olmuştu. İşletmenin otel statüsünde çalışmadığı açıklaması yapılmıştı.