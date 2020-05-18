Haremiyle lüks otele kapanmıştı... İşte Tayland Kralı'nın cariyeleriyle kaldığı yer!

Ülkesi corona virüs salgınıyla mücadele ederken, o 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki otele kapatmıştı... Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, son olarak da 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü. Kral'ın kaldığı lüks otelin dördüncü katını tamamen kapattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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