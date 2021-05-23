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Hayatlarının şokunu yaşadılar! Bacadan giren kuş paniği

Bacadan giren kuşlar ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan aileye korku dolu anlar yaşattı. Yazlık eve ziyarete gelen aile akşam yemeği için dışarı çıkarken evlerine geldiklerinde gözlerine inanamadı. 800'den fazla kuş evi istila etti.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 22:57
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Hayatlarının şokunu yaşadılar! Bacadan giren kuş paniği

En az bin tane göçmen kuş, California'daki evlerine tatil ziyaretine gelen bir aileyi şaşkına çevirdi. Los Angeles banliyösündeki aile, akşam yemeğinden sonra eve döndüğünde evlerinin muazzam bir baca ebabili sürüsü tarafından işgal edildiğini gördü.

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Hayatlarının şokunu yaşadılar! Bacadan giren kuş paniği

KAPILARI, PENCERELERİ AÇTILAR AMA GİTMEDİLER
Kuşlar, yıllık göçleri sırasında bölgeden geçerken evin etrafında toplanıp bacadan aşağıya doğru ilerlemişti. Daha sonra ev sahipleri tüm pencereleri ve kapıları açtığı ama kuşlar mülkü terk etmeyi reddetti.

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Hayatlarının şokunu yaşadılar! Bacadan giren kuş paniği

KTLA'ya konuşan ve adını Kerri olarak veren ev sahibi "Açıklaması çok zor. Kendi gözlerinizle görmeden asla inanamazsınız" ifadelerini kullandı.

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Hayatlarının şokunu yaşadılar! Bacadan giren kuş paniği

"800'DEN SONRA SAYMAYI BIRAKTIK"
Kerri, "800'den sonra saymayı bıraktık" dedi. Ev sahibi, geceyi bir otelde geçirmek zorunda kalan ailenin tüm kuş dışkılarını temizlemesinin iki gün sürdüğünü de ekledi.

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Hayatlarının şokunu yaşadılar! Bacadan giren kuş paniği

Baca ebabillerinin göçleri sırasında ve öncesinde yüzlerce veya binlerce kuştan oluşan gruplar halinde bacalarda bir geceliğine tünediği biliniyor.