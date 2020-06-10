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Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!
Harvard Üniversitesi araştırmacıları, yeni tip koronavirüsün geçtiğimiz yılın yaz sonu itibari ile yayılmaya başladığını bildirmişti. Çin'in ilk vakayı bildirdiği 31 Aralık tarihine kadar olayın gizli tutulduğu belirtilirken, araştırmacılar iddiayı uydu görüntüleri ile savunmuştu. Çin'den bu iddialara yanıt gecikmedi. Gelen yanıt ise sert oldu.
Giriş Tarihi: 10.06.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 11:38
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