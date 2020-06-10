Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!

Trump, virüsün Çin'de bir laboratuvarda yapılarak dünyaya yayılmasının sağlandığını iddia etmiş, ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu da öne sürmüştü. Çin ise ABD'nin her iddiasını 'asılsız' olarak cevapladı. Çin'i zora sokacak bir iddia da önceki gün Harward Üniversitesi araştırmacılarından geldi. Araştırmacılar, uydu görüntülerinden ülkede yaşanan hareketliliği takip etti, Çin'de eylül ve ekim aylarında hastanelerde çok ciddi bir yoğunluk yaşandığını gözler önüne serdi.