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Haberler Galeri Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!

Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, yeni tip koronavirüsün geçtiğimiz yılın yaz sonu itibari ile yayılmaya başladığını bildirmişti. Çin'in ilk vakayı bildirdiği 31 Aralık tarihine kadar olayın gizli tutulduğu belirtilirken, araştırmacılar iddiayı uydu görüntüleri ile savunmuştu. Çin'den bu iddialara yanıt gecikmedi. Gelen yanıt ise sert oldu.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 11:38
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Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi! GALERİ DEVAM EDİYOR

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. İlk vaka bildiriminin üzerinden 6 ay geçerken virüs kontrol altına alınamadı.

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Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!

Ekonomik krizler başlatan, sağlık sistemlerini çökerten, korkunç manzaralar ortaya çıkaran koronavirüs ile ilgili başta ABD olmak üzere İngiltere, İtalya gibi ülkeler Çin'i suçluyor.

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Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!

ABD ve İngiltere Çin'in dünyayı bilgilendirmediği bu nedenle dünyanın hazırlıksız yakalandığını öne sürerek tazminat davası açmayı bile planlıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü, 'Çin virüsü' olarak tanımlayarak bu konuda şimşekleri üzerine çeken isim oldu.

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Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!

Trump, virüsün Çin'de bir laboratuvarda yapılarak dünyaya yayılmasının sağlandığını iddia etmiş, ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu da öne sürmüştü. Çin ise ABD'nin her iddiasını 'asılsız' olarak cevapladı. Çin'i zora sokacak bir iddia da önceki gün Harward Üniversitesi araştırmacılarından geldi. Araştırmacılar, uydu görüntülerinden ülkede yaşanan hareketliliği takip etti, Çin'de eylül ve ekim aylarında hastanelerde çok ciddi bir yoğunluk yaşandığını gözler önüne serdi.

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Harvard Üniversitesi'nin corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!

HARVARD ÜNİVERSİTESİ 'EYLÜL VE EKİM' DEDİ

Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma kapsamında yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 2019 yılının Eylül ve Ekim ayı itibari ile yayılmaya başladığı ifade edilmişti.Farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.