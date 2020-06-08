ANA SAYFA
Büyük rağbet görüyor! Sahibinden satılık savaş uçakları!
Dünyanın birçok ülkesinde, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeşitli savaşlarda ya da askeri amaçlarla kullanılan jet uçakları, internet siteleri üzerinden satışa çıkarıldı. Uçaklar arasında 1980 yılı üretimi F16 savaş uçağı ile 1986 üretimi Rusların ünlü MIG 29 avcı uçağı ve 1959 yılında üretilen F4 Phantom uçağı da bulunuyor.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 11:17
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8