Büyük rağbet görüyor! Sahibinden satılık savaş uçakları!

MIG 21'İN FİYATI 40 BİN DOLAR

İnternet üzerinden satılan en ucuz uçaklardan Sovyetler Birliği üretimi olan MIG 21 PFM jet uçağı bugün halen bazı ülkeler tarafından kullanılıyor. MIG 21 uçakları geçen günlerde Libya'da UMH birlikleri tarafından Hafter unsurlarından geri alınan Al Watiya Askeri Havaalanı'ndaki hangarlarda görülmüştü. İnternet üzerinde satışa sunulan MIG 21'in fiyatı ise sadece 40 bin dolar. İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde 1944 yılında Nazi Almanya'sı tarafından üretilen çift jet motorlu Messerschmitt Me 262 uçak ise 430 bin Euro'dan satışa çıkarıldı. Yine Kore Savaşı sırasında büyük başarı sağlayan ABD uçaklarından 1952 yılı üretimi olan ve bugün hala çeşitli gösteri uçuşlarında kullanılan F86 da 275 bin dolarla satılıyor.