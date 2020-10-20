Google'ın başı belada! ABD yakalarına yapıştı

Dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan Google'ın başı belada. Ünlü firma, son dönemde hem ABD'de hem de AB'de tekelleşme (antitröst) soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı. Bir süredir şirket hakkında soruşturma yürüten ABD hükümetinin bugün şirkete karşı arama sonuçları ve reklamlarla ilgili antitröst davası açacağı öğrenildi. Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıllarda Google'ın küçük Avrupalı rakiplerine karşı kendi fiyat karşılaştırmalı alışveriş hizmetini ön plana çıkarttığı gerekçesiyle 2,6 milyar dolar ceza vermişti.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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