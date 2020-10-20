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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Google'ın başı belada! ABD yakalarına yapıştı Dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan Google'ın başı belada. Ünlü firma, son dönemde hem ABD'de hem de AB'de tekelleşme (antitröst) soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı. Bir süredir şirket hakkında soruşturma yürüten ABD hükümetinin bugün şirkete karşı arama sonuçları ve reklamlarla ilgili antitröst davası açacağı öğrenildi. Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıllarda Google'ın küçük Avrupalı rakiplerine karşı kendi fiyat karşılaştırmalı alışveriş hizmetini ön plana çıkarttığı gerekçesiyle 2,6 milyar dolar ceza vermişti. Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:48
Google'ın sahibi Alphabet, bir süredir ABD Adalet Bakanlığı tarafından antitröst incelemesi altındaydı. ABD basınında yer alan haberlere göre bakanlık, bugün Google'a karşı dava açacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başsavcı William Barr, Ağustos ayında Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Google soruşturmasıyla ilgili kararımızı yaz sonuna kadar vermeyi planlıyoruz" demişti.
Bakanlığın davada, tarafsız arama sonuçları sunmak yerine kendi ürünlerini, örneğin Youtube'u ön plana çıkartan Google'a karşı rekabet yasasını ihlal suçlaması yönelteceği kaydedildi. TRUMP'IN HEDEFİNDEYDİ Dava, Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi teknoloji devlerinin gücüne karşı yapılan tepkinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Başkan Trump gibi muhafazakarlar ve Senatör Elizabeth Warren gibi liberaller, bir avuç teknoloji devinde gücün yoğunlaşmasına karşın son derece eleştirisel bir tutum içindeler.
Trump tarafndan atanan Başsavcı William Barr, davada son derece aktif bir rol oynadı. Barr'ın avukatları davanın bir an önce ele alınması için baskı altına aldığı ve davayı geciktiren engelleri ortadan kaldırmak için çabaladığı biliniyor.
AVRUPA BİRLİĞİ 2,6 MİLYAR DOLAR CEZA KESMİŞTİ Google, geçmişte buna benzer bir soruşturma geçirmişti. 2013 yılında tamamlanan Federal Ticaret Komisyonu (FTC) soruşturmasında dava açmayı gerektirecek kanıt bulunamamıştı. Ancak daha sonra Avrupa Birliği, Google'ın küçük Avrupalı rakiplerine karşı kendi fiyat karşılaştırmalı alışveriş hizmetini ön plana çıkarttığı gerekçesiyle 2,6 milyar dolar ceza vermişti.