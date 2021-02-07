Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğu kim bıraktı? Gizem aralanıyor...

Köy sakinlerinden Osman Bahçe, merakla beklemeye devam ettiklerini belirterek, "Valla biz de ne olduğuna anlam veremedik. Artık Avrupa'dan mı, Amerika'dan mı getirip buraya gece yarısı bıraktılar, bilemiyoruz. Bugünde akşama kadar bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.