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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğu kim bıraktı? Gizem aralanıyor... Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğu kim bıraktı? Gizem aralanıyor...
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa yerleştirilmiş halde bulunan metal blokun sırrı 3 gündür çözülemedi. Bölgede jandarma ekiplerinin nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişi sürüyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 21:18
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan araziye yerleştirilmiş metal blokun sırrı 3 gündür çözülmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesindeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa yerleştirilmiş halde metal blok bulunmuştu.
Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı.
Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blok çevresinde jandarma ekiplerinin 3 gündür süren nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişleri devam ediyor.
Köy sakinlerinden Osman Bahçe, merakla beklemeye devam ettiklerini belirterek, "Valla biz de ne olduğuna anlam veremedik. Artık Avrupa'dan mı, Amerika'dan mı getirip buraya gece yarısı bıraktılar, bilemiyoruz. Bugünde akşama kadar bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.