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Haberler Galeri Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı

Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı

Çin'de genç bir kadın, eski erkek arkadaşının düğününde gelin arabasının önünü kesip ikna etmeye çalıştı. Eski erkek arkadaşı kararını değiştirmeyince kadın, çaresizce yoluna devam etti.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 13:12
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Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı

Çin'de bir kadın, kavşağın ortasında düğün aracını durdurduğu eski erkek arkadaşını kararını değiştirmesi için ikna etmeye çalıştı.


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Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Yulin şehrinde bir kadın, bir kavşağın ortasında eski erkek arkadaşının düğün aracını durdurdu.

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Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı

Aracın önünde kollarını açarak duran kadın, eski erkek arkadaşını evlenmekten vazgeçirmeye çalıştı. Adamın kararını değiştiremediği ifade edilen kadının bir süre sonra bölgeyi terk ettiği belirtildi.

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Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı

O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Görüntüde, kadının, seyir halindeki çiçeklerle süslü düğün aracını durdurduğu ve kollarını açıp bir süre aracın yolunu kestiği görüldü. Ayrıca, araç sürücüsünün ilerlemek için araçla manevra yapmaya çalıştığı ancak kadının bunu da engellediği görüntülere yansıdı.


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Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı

Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılmasının ardından söz konusu kadına yönelik birçok yorum yapıldı.