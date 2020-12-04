Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı

O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Görüntüde, kadının, seyir halindeki çiçeklerle süslü düğün aracını durdurduğu ve kollarını açıp bir süre aracın yolunu kestiği görüldü. Ayrıca, araç sürücüsünün ilerlemek için araçla manevra yapmaya çalıştığı ancak kadının bunu da engellediği görüntülere yansıdı.



