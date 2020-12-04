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04 Aralık 2020, Cuma
Haberler Galeri Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı
Genç kadın gelin arabasının önünü kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı
Çin'de genç bir kadın, eski erkek arkadaşının düğününde gelin arabasının önünü kesip ikna etmeye çalıştı. Eski erkek arkadaşı kararını değiştirmeyince kadın, çaresizce yoluna devam etti.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 13:12