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20 bin kişi ansızın kayboldu! Sırrını kimse çözemiyor: Bermuda Üçgeni kadar gizemli...

Birçok komplo teorisine konu olan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bir benzeri Alaska'da da mevcut. uneau ve Anchorage şehirleri ile Barrow kasabası arasındaki üçgen şeklindeki bölgede bugüne kadar 20 bin kişi kayboldu. Kimsenin sırrını çözemediği bölge hakkında UFO'lardan dev canavarlara kadar pek çok komplo teorisi ortaya atılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 12:55
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20 bin kişi ansızın kayboldu! Sırrını kimse çözemiyor: Bermuda Üçgeni kadar gizemli...

ABD'nin Alaska eyaletindeki Juneau ve Anchorage şehirleri ile Barrow kasabası arasındaki üçgen şeklindeki bölge, 1972'de yaşanan uçak kazasının ardından tuhaf komplo teorileriyle gündeme gelmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 bin kişi ansızın kayboldu! Sırrını kimse çözemiyor: Bermuda Üçgeni kadar gizemli...

ABD'li siyasetçileri taşıyan küçük yolcu uçağı, Ekim 1972'de o bölgede kayboldu.

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20 bin kişi ansızın kayboldu! Sırrını kimse çözemiyor: Bermuda Üçgeni kadar gizemli...

Günlerce devam eden arama çalışmalarında uçağın en ufak bir izine dahi rastlanmadı.

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20 bin kişi ansızın kayboldu! Sırrını kimse çözemiyor: Bermuda Üçgeni kadar gizemli...

Kaybolan uçağa dair soruşturmaların sonuçsuz kalmasının ardından 'Alaska Üçgeni'yle ilgili şehir efsaneleri yayılmaya başladı.

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20 bin kişi ansızın kayboldu! Sırrını kimse çözemiyor: Bermuda Üçgeni kadar gizemli...

UFO, CANAVAR VE DEVASA GİRDAP İDDİALARI...

1986'da bir Japon havayolları pilotunun bölgede üç UFO gördüğünü bildirmesiyle beraber, Alaska Üçgeni'ndeki kaybolmalar dünya dışı varlıklarla ilişkilendirildi.