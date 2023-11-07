20 bin kişi ansızın kayboldu! Sırrını kimse çözemiyor: Bermuda Üçgeni kadar gizemli...

Birçok komplo teorisine konu olan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bir benzeri Alaska'da da mevcut. uneau ve Anchorage şehirleri ile Barrow kasabası arasındaki üçgen şeklindeki bölgede bugüne kadar 20 bin kişi kayboldu. Kimsenin sırrını çözemediği bölge hakkında UFO'lardan dev canavarlara kadar pek çok komplo teorisi ortaya atılıyor. İşte detaylar...