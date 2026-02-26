CANLI YAYIN
Gazze’de yaşam mücadelesi: Ekmekler çamura bulandı, bir yudum su hayal oldu

İsrail zulmü altındaki Gazze'de Ramazan ayı hüzün ve imkansızlıklar içinde geçiyor. Enkazlar arasında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin çadırlarını bu kez sağanak yağmur vurdu, ekmekler çamura bulandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "sosyal medya algoritması Gazze'yi gizliyor" diyerek dijital ambargoya dikkat çekerken, 100'den fazla gemiyle yola çıkacak Vicdan Filosu ablukayı kırmak için gün sayıyor. Açlık, susuzluk ve sessiz çığlığın gölgesindeki insanlık dramı bütün çıplaklığıyla A Haber'de!

İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı hüzün ve imkansızlıklar içinde geçiyor. Enkaz yığınları arasında yaşama tutunmaya çalışan binlerce Filistinli bir yandan açlık ve susuzlukla boğuşurken, diğer yandan bastıran sağanak yağmurun çadırlarını sular altında bırakmasıyla büyük bir felaketle yüz yüze kaldı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bölgedeki vicdanları yaralayan tabloyu ve dünyadaki sessizliği A Haber ekranlarında çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

SOSYAL MEDYA ALGORİTMALARIYLA GELEN SANSÜR

Gazze'de yaşananların dünya kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını vurgulayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Sosyal medyaya girdiğinizde bu aralar Gazze ile ilgili paylaşımlar görmüyorsunuzdur. Çünkü o internet üzerindeki algoritma Gazze'yi bize göstermiyor, geri sıralara atıyor. Orada yaşananları unutmamızı istiyorlar" sözleriyle dijital bir ambargonun devrede olduğunu hatırlattı. Erdem, insanların Gazze'yi gündemlerinden çıkarması için sistematik bir çalışma yürütüldüğünü, "Geçen hafta hepsiyle ilgili inanılmaz dosyalar yayınlanırken, iki hafta sonra her şey bir magazin malzemesi gibi bitip gidiyor" ifadeleriyle aktardı.

YENİ BİR UMUT: KÜRESEL VİCDAN FİLOSU YOLA ÇIKIYOR

Bölgedeki ablukayı kırmak için uluslararası bir hareketliliğin başladığını müjdeleyen Faruk Erdem, "Küresel Vicdan Filosu aylar sonra yeniden Gazze'ye gitmek için 100'den fazla gemiyle yola çıkacak. Gazze'deki bu soykırımla ilgili ablukayı kırmak için İspanya'da toplanan gemiler Akdeniz'e açılacak" sözleriyle umut verici gelişmenin detaylarını paylaştı. Erdem, hedefte yine Gazze olduğunu ve İsrail askerlerinin müdahale riskine rağmen bu yardım filosunun hareket edeceğini belirtti.

GAZZE'DE YAŞAM MÜCADELESİ
ÇADIRLARI SU BASTI, EKMEKLER ÇAMURA BULANDI

Savaşın gölgesinde bir de doğal afetle mücadele eden Gazzeli aileler, Refah ve Han Yunus kıyısındaki Mevasi bölgesinde sağanak yağmura yakalandı. Çadırları su basan bir Filistinli, "Acı içinde yaşıyoruz. Hayatımız bitmiş gibi hissediyoruz, hayatın artık bir anlamı yok. Bize bakın, neden bu bize oluyor?" feryadıyla yürekleri dağladı. Su altında kalan yataklar, ıslanan battaniyeler ve çamura bulanan ekmekler arasında hayata tutunmaya çalışan aileler için yağan her damla yağmur, sadece bir doğa olayı değil, omuzlarındaki yükün daha da ağırlaşması anlamına geliyor.

SAHURDA KARANLIK, İFTAR ÖNCESİ SU KUYRUĞU

Elektrik ve temiz suyun olmadığı bölgede Ramazan ayı, tam bir sabır sınavına dönüşmüş durumda. Geceleri sahur için uyandıklarında büyük bir karanlıkla karşılaştıklarını belirten bir Gazzeli kadın, "Sahur hazırlamak için uyandığımda hiçbir şey göremiyorum. Şarj cihazı yok, elektrik yok. Bütün Arap ülkelerinden bize yardım etmelerini, karavan ve kamyonlar göndermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. İftar öncesi saatlerce süren su kuyrukları ise Gazze sokaklarındaki sessiz çığlığın sembolü oldu. Annelerine yardım eden küçük çocukların bidonları sıkı sıkı tuttuğu bu anlarda, her bir damla su sadece susuzluğu gidermiyor, aynı zamanda hayatta kalma umudunu da besliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Gazze'de yağan yağmur sivilleri neden bu kadar ağır etkiledi? İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan ve derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalan halkın hiçbir altyapı koruması bulunmuyor. Sağanak yağışlar çadırları su altında bırakırken, kısıtlı gıda maddelerinin çamura bulanmasına neden oluyor.

2. Bölgede su baskını varken neden "bir yudum su hayal" deniliyor? Şehirdeki su arıtma tesisleri ve şebekeler tahrip edildiği için sel suları tamamen kirli ve mikropludur. Halk, güvenli ve temiz içme suyuna ulaşamadığı için susuzluk krizi derinleşmektedir.

3. Küresel Vicdan Filosu ne zaman ve nereden yola çıkacak? 100'den fazla gemiden oluşan uluslararası yardım filosu, İspanya gibi farklı Avrupa ülkelerinde toplanarak Gazze ablukasını kırmak amacıyla Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor.

4. Sosyal medya algoritmaları Gazze haberlerini nasıl etkiliyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in belirttiğine göre dijital platformlar, Gazze'deki insanlık dramına dair paylaşımları algoritmalarla geri plana iterek dünya kamuoyunun dikkatini bu bölgeden uzaklaştırıyor.

