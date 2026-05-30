Gazze sakini A Haber'e konuştu: İnsanlar bayram namazını enkaz yığınlarının ortasında kıldı

BAYRAMDA DA DURMAYAN KATLİAM SİLSİLESİ Bölgedeki sıcak temas hattından acı detayları paylaşan Gazze sakini Ziya Ebu, A Haber'e konuştu. Ebu, "Tüm İslam alemi Kurban Bayramı'nı sevinç ve mutlulukla yaşarken, Gazze'de işgalci İsrail'in saldırıları ve bombardımanları maalesef bitmedi" şeklinde konuştu. İşgalci ordunun kutsal günlerde bile masum kanı dökmekten geri durmadığını vurgulayan Ebu, bölgedeki çaresizliğin boyutlarını gözler önüne serdi.

SÖZDE ATEŞKES VE DİNMEYEN BOMBALAR

Uluslararası kamuoyunda yankı bulan ateşkes iddialarının sahada hiçbir karşılığı olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

İşgalci gücün kural tanımaz tavrını eleştiren Ziya Ebu, "Gazze'de bir ateşkes anlaşması ortaya getirildi ama maalesef buna rağmen işgalci İsrail hala ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. İstediği yeri, istediği kişiyi, istediği zaman saldırıp katliam yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, İsrail'in diplomatik süreçleri sadece zaman kazanmak ve katliamın dozunu artırmak için kullandığını bir kez daha tescilledi.