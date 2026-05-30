Gazze sakini A Haber'e konuştu: İnsanlar bayram namazını enkaz yığınlarının ortasında kıldı
Dünyanın gözü önünde insanlık tarihinin en büyük soykırımına sahne olan Gazze'de, Kurban Bayramı'nda da silah sesleri susmadı. Katil İsrail ordusu, İslam aleminin mübarek bayramını hiçe sayarak masum sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Katliamların yaşandığı bölgeden son durumu Gazze sakini Ziya Ebu Evde, A Haber canlı yayından aktardı. Ziya Ebu, "İnsanlar bayram namazını enkaz yığınlarının ortasında kıldı. Bir nebze de olsa bayram sevincini yaşamaya çalışıyorlar ama işgalci İsrail Gazzeli insanların bu küçük mutluluğunu bile bozuyor" dedi.
İnsanlık suçunun merkez üssü haline gelen Gazze'de, bayram sabahı tekbir seslerine bomba gürültüleri karıştı.
BAYRAMDA DA DURMAYAN KATLİAM SİLSİLESİ
Bölgedeki sıcak temas hattından acı detayları paylaşan Gazze sakini Ziya Ebu, A Haber'e konuştu. Ebu, "Tüm İslam alemi Kurban Bayramı'nı sevinç ve mutlulukla yaşarken, Gazze'de işgalci İsrail'in saldırıları ve bombardımanları maalesef bitmedi" şeklinde konuştu. İşgalci ordunun kutsal günlerde bile masum kanı dökmekten geri durmadığını vurgulayan Ebu, bölgedeki çaresizliğin boyutlarını gözler önüne serdi.
SÖZDE ATEŞKES VE DİNMEYEN BOMBALAR
Uluslararası kamuoyunda yankı bulan ateşkes iddialarının sahada hiçbir karşılığı olmadığı bir kez daha kanıtlandı.
İşgalci gücün kural tanımaz tavrını eleştiren Ziya Ebu, "Gazze'de bir ateşkes anlaşması ortaya getirildi ama maalesef buna rağmen işgalci İsrail hala ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. İstediği yeri, istediği kişiyi, istediği zaman saldırıp katliam yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, İsrail'in diplomatik süreçleri sadece zaman kazanmak ve katliamın dozunu artırmak için kullandığını bir kez daha tescilledi.
DİNMEYEN ACI
Bayramın ilk gününden itibaren saldırıların sistematik olarak devam ettiği belirtildi. Bölgedeki şehit ve yaralı sayısındaki artışa dikkat çeken Ziya Ebu, "Yaklaşık dört gündür Gazze'de saldırılar bir an olsun durmadı. Birçok şehidimiz ve yaralılarımız oldu maalesef" sözleriyle yaşanan tarihi tanıklığı ve dehşet anlarını aktardı.
ENKAZ ORTASINDA BAYRAM NAMAZI: İMANIN ZAFERİ
Tüm imkansızlıklara ve tepelerinden geçen füzelere rağmen Gazzeli Müslümanlar, inançlarından ödün vermedi. Bayram namazının kılındığı o çarpıcı atmosferi anlatan Ziya Ebu, "İnsanlar bayram namazını enkaz yığınlarının ortasında kıldı. Bir nebze de olsa bayram sevincini yaşamaya çalışıyorlar ama işgalci İsrail Gazzeli insanların bu küçük mutluluğunu bile bozuyor" şeklinde konuştu. Yıkılmış evlerin ve yerle bir edilmiş camilerin gölgesinde kılınan bu namaz, İsrail zulmüne karşı Gazze halkının en büyük direniş sembolü oldu.
YARDIM TIRLARINA İSRAİL KİLİDİ: AÇLIK BİR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR
İsrail ordusunun sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla da bir halkı yok etmeye çalıştığı belirtildi. İnsani yardım koridorlarındaki son durumu aktaran Ziya Ebu, "Gazze'de savaş bitmediği gibi açlık ve susuzluk da bitmedi. İşgalci İsrail, saldırılarını bombalarla durdursa bile farklı şekillerde devam ettiriyor. Yardım tırlarının, ilaç ve tedavi tırlarının Gazze'ye girişini hala engellemeye devam ediyor" sözleriyle bölgedeki insani dramın vahametini dile getirdi.