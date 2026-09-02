FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu!
İngiliz yayın organı Financial Times (FT) tarafından ele geçirilen Rus yazışmaları, seyahat kayıtları ve askeri patentler, Moskova ile Tahran arasındaki en kritik stratejik askeri teknoloji transferlerinden birini gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre Rusya, İran'ın gelişmiş ses hızını aşan (süpersonik) seyir füzeleri geliştirmesine gizlice teknik destek sağlıyor.
Financial Times'ın özel araştırması, Rusya'nın İran'a yıllardır gizlice ileri düzey ses hızını aşan seyir füzeleri geliştirmesi için destek verdiğini ortaya çıkardı. "C430L" kod adlı program kapsamında Rusya'nın deneyimli füze mühendislerinin İran'ın ramjet motor teknolojisi üzerinde çalıştığı, teknik verileri analiz ettiği ve geliştirme sürecine doğrudan katkı sunduğu öne sürüldü. FT'ye göre program 2023'te başladı ve 2026'ya kadar devam etti.
Rusya ile İran arasındaki askeri ve teknolojik iş birliğine ilişkin dikkat çekici bir iddia İngiltere merkezli Financial Times'ın özel araştırmasıyla gündeme geldi.
Gazetenin sızdırılan Rus yazışmaları, seyahat kayıtları ve askeri patentler üzerinde yürüttüğü incelemeye göre Moskova, İran'ın gelişmiş ses hızını aşan seyir füzeleri geliştirmesine yönelik gizli bir programa destek veriyor.
C430L kod adlı programın, İran'ın bugüne kadar kapatmakta zorlandığı önemli teknolojik eksikliklerden biri olan ramjet itki sisteminin geliştirilmesine odaklandığı belirtildi.
FT'nin ulaştığı belgelere göre bu, yalnızca silah ya da parça transferini değil, Rusya'nın deneyimli uzmanlarının İran'ın geliştirdiği sistemler üzerinde teknik değerlendirme yapmasını da içeren daha kapsamlı bir teknoloji ve bilgi birikimi paylaşımı süreci.
GİZLİ PROGRAMIN ADI: C430L
Financial Times'a göre program 2023 yılında başladı ve Rusya'nın devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport tarafından, Rus füze üreticisi NPO Maşinostroyeniya ile koordinasyon içinde yürütüldü.
Sızdırılan seyahat kayıtlarının, Rus silah ihracatı yetkilileri ve üst düzey füze mühendislerinin sözleşmenin resmen imzalanmasından önce İran'a birden fazla kez gittiğini gösterdiği aktarıldı.
Kasım 2023'te C430L kapsamında İran tarafıyla resmi sözleşme imzalandığı, programın daha sonraki yıllarda da teknik çalışmalarla sürdüğü belirtildi.
FT'nin araştırmasında yer verilen uzmanlar, programın Moskova'dan Tahran'a gerçekleştirildiği bilinen en önemli stratejik askeri teknoloji iş birliklerinden biri olabileceğini değerlendirdi.
HEDEFTE RAMJET TEKNOLOJİSİ VAR
Programın merkezinde, seyir füzelerinin atmosfer içinde yüksek hızlarda uçuşunu sürdürebilmesini sağlayan ramjet itki teknolojisi bulunuyor.
Financial Times'ın aktardığı uzman görüşlerine göre, bu teknoloji gemisavar füzelerinin yanı sıra kara hedeflerine yönelik gelişmiş seyir füzelerinde de kullanılabilir.
İran'ın ramjet sistemi üzerinde çalışmalar yürüttüğü ve uçuş testleri yaptığı belirtilirken, Rusya'nın yardımıyla geliştirilen ses hızını aşan bir seyir füzesinin henüz hizmete alındığını veya konuşlandırıldığını gösteren kanıt bulunmadığı özellikle vurgulandı.
Bu ayrıntı, FT'nin ortaya çıkardığı programın doğrudan operasyonel bir füze transferinden ziyade, İran'ın kendi teknolojisini geliştirme kapasitesine katkı sunmayı amaçlayan uzun vadeli bir iş birliği olduğuna işaret ediyor.
RUS MÜHENDİSLER İRAN'IN TEST VERİLERİNİ İNCELEDİ
Financial Times'ın ulaştığı yazışmalara göre, 2025 yılına gelindiğinde Rus mühendislerin eline İran'ın ramjet sistemine ilişkin teknik malzemeler ulaştı.
Rus uzmanların İran'ın gerçekleştirdiği uçuş testlerine ait verileri incelediği ve Tahran'a motorun performansıyla ilgili ayrıntılı teknik sorular yönelttiği belirtildi.
Yazışmalarda yakıt sistemi, yanma kararlılığı, hava girişi ve motorun farklı bileşenleri hakkında değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.
Rus mühendislerin ayrıca İran'ın sağladığı telemetri verilerinin kesilmesinin ardından motorun çalışmaya devam edip etmediğini de öğrenmek istediği kaydedildi.
Bu yazışmaların, Rus uzmanların İran tarafından geliştirilmiş ve test edilmiş bir sistemin teknik performansını inceleyerek sorunları belirlemeye ve tasarımın geliştirilmesine katkı sunduğunu gösterdiği belirtildi.