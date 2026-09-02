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FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiliz yayın organı Financial Times (FT) tarafından ele geçirilen Rus yazışmaları, seyahat kayıtları ve askeri patentler, Moskova ile Tahran arasındaki en kritik stratejik askeri teknoloji transferlerinden birini gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre Rusya, İran'ın gelişmiş ses hızını aşan (süpersonik) seyir füzeleri geliştirmesine gizlice teknik destek sağlıyor.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 1

Financial Times'ın özel araştırması, Rusya'nın İran'a yıllardır gizlice ileri düzey ses hızını aşan seyir füzeleri geliştirmesi için destek verdiğini ortaya çıkardı. "C430L" kod adlı program kapsamında Rusya'nın deneyimli füze mühendislerinin İran'ın ramjet motor teknolojisi üzerinde çalıştığı, teknik verileri analiz ettiği ve geliştirme sürecine doğrudan katkı sunduğu öne sürüldü. FT'ye göre program 2023'te başladı ve 2026'ya kadar devam etti.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 2

Rusya ile İran arasındaki askeri ve teknolojik iş birliğine ilişkin dikkat çekici bir iddia İngiltere merkezli Financial Times'ın özel araştırmasıyla gündeme geldi.

Gazetenin sızdırılan Rus yazışmaları, seyahat kayıtları ve askeri patentler üzerinde yürüttüğü incelemeye göre Moskova, İran'ın gelişmiş ses hızını aşan seyir füzeleri geliştirmesine yönelik gizli bir programa destek veriyor.

C430L kod adlı programın, İran'ın bugüne kadar kapatmakta zorlandığı önemli teknolojik eksikliklerden biri olan ramjet itki sisteminin geliştirilmesine odaklandığı belirtildi.

FT'nin ulaştığı belgelere göre bu, yalnızca silah ya da parça transferini değil, Rusya'nın deneyimli uzmanlarının İran'ın geliştirdiği sistemler üzerinde teknik değerlendirme yapmasını da içeren daha kapsamlı bir teknoloji ve bilgi birikimi paylaşımı süreci.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 3

GİZLİ PROGRAMIN ADI: C430L

Financial Times'a göre program 2023 yılında başladı ve Rusya'nın devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport tarafından, Rus füze üreticisi NPO Maşinostroyeniya ile koordinasyon içinde yürütüldü.

Sızdırılan seyahat kayıtlarının, Rus silah ihracatı yetkilileri ve üst düzey füze mühendislerinin sözleşmenin resmen imzalanmasından önce İran'a birden fazla kez gittiğini gösterdiği aktarıldı.

Kasım 2023'te C430L kapsamında İran tarafıyla resmi sözleşme imzalandığı, programın daha sonraki yıllarda da teknik çalışmalarla sürdüğü belirtildi.

FT'nin araştırmasında yer verilen uzmanlar, programın Moskova'dan Tahran'a gerçekleştirildiği bilinen en önemli stratejik askeri teknoloji iş birliklerinden biri olabileceğini değerlendirdi.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 4

HEDEFTE RAMJET TEKNOLOJİSİ VAR

Programın merkezinde, seyir füzelerinin atmosfer içinde yüksek hızlarda uçuşunu sürdürebilmesini sağlayan ramjet itki teknolojisi bulunuyor.

Financial Times'ın aktardığı uzman görüşlerine göre, bu teknoloji gemisavar füzelerinin yanı sıra kara hedeflerine yönelik gelişmiş seyir füzelerinde de kullanılabilir.

İran'ın ramjet sistemi üzerinde çalışmalar yürüttüğü ve uçuş testleri yaptığı belirtilirken, Rusya'nın yardımıyla geliştirilen ses hızını aşan bir seyir füzesinin henüz hizmete alındığını veya konuşlandırıldığını gösteren kanıt bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Bu ayrıntı, FT'nin ortaya çıkardığı programın doğrudan operasyonel bir füze transferinden ziyade, İran'ın kendi teknolojisini geliştirme kapasitesine katkı sunmayı amaçlayan uzun vadeli bir iş birliği olduğuna işaret ediyor.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 5

RUS MÜHENDİSLER İRAN'IN TEST VERİLERİNİ İNCELEDİ

Financial Times'ın ulaştığı yazışmalara göre, 2025 yılına gelindiğinde Rus mühendislerin eline İran'ın ramjet sistemine ilişkin teknik malzemeler ulaştı.

Rus uzmanların İran'ın gerçekleştirdiği uçuş testlerine ait verileri incelediği ve Tahran'a motorun performansıyla ilgili ayrıntılı teknik sorular yönelttiği belirtildi.

Yazışmalarda yakıt sistemi, yanma kararlılığı, hava girişi ve motorun farklı bileşenleri hakkında değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

Rus mühendislerin ayrıca İran'ın sağladığı telemetri verilerinin kesilmesinin ardından motorun çalışmaya devam edip etmediğini de öğrenmek istediği kaydedildi.

Bu yazışmaların, Rus uzmanların İran tarafından geliştirilmiş ve test edilmiş bir sistemin teknik performansını inceleyerek sorunları belirlemeye ve tasarımın geliştirilmesine katkı sunduğunu gösterdiği belirtildi.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 6

İRAN'A YAKLAŞIK 24 UZMAN GÖNDERME PLANI

Program kapsamındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Rusya'nın İran'a geniş bir uzman heyeti göndermeyi planlaması oldu.

FT'nin incelediği Nisan 2025 tarihli yazışmalara göre Rosoboronexport, C430L kapsamında teknik görüşmeler için yaklaşık iki düzine Rus uzmanın İran'a gönderilmesini önerdi.

Aynı belgelerde Tahran'dan, heyetin ziyaretinden önce İranlı mühendislerin uçuş testi verileriyle ilgili sorulara yanıt vermesi istendi. Financial Times, bunun planlanan ziyaretin İran'ın ramjet sistemi üzerindeki teknik incelemelerle doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdiğini aktardı.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 7

MOSKOVA'NIN EN DENEYİMLİ İSİMLERİ DEVREDE

FT'nin araştırmasına göre C430L programında NPO Maşinostroyeniya'nın üst düzey füze mühendislerinden bazıları görev aldı.

İran'a giden isimler arasında, denizden fırlatılan füzeler ve seyir füze sistemleri alanında uzman isimlerin bulunduğu belirtildi.

Sızdırılan Rus kayıtları ve patentlerin incelenmesiyle, programda görev alan bazı uzmanların ses hızını aşan ramjet motorları, yüksek hızlı füze sistemleri, aerodinamik ve balistik alanlarında uzman olduğu tespit edildi.

FT'nin aktardığına göre bu durum, Moskova'nın İran'a yalnızca malzeme veya teknik doküman sağlamasının ötesinde, uzun yıllara dayanan deneyime sahip uzman kadroların bilgisinden yararlanma imkanı sunduğu anlamına geliyor.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 8

İRAN'IN YILLARDIR KAPATMAK İSTEDİĞİ TEKNOLOJİK AÇIK

İran'ın balistik füze teknolojisinde önemli bir birikime sahip olduğu ve daha düşük hızlı seyir füzeleri için yerli motor teknolojileri geliştirdiği biliniyor.

Ancak Financial Times'a göre, ramjet motorlu ve ses hızını aşan seyir füzesinin geliştirilmesi Tahran'ın silah teknolojisinde uzun süredir çözmeye çalıştığı önemli sorunlardan biri.

İran'ın bu alandaki girişimlerinin yıllardır devam ettiği, yerli çalışmaların yanı sıra yabancı teknolojilere erişme ve farklı sistemleri inceleme girişimlerinin de bulunduğu aktarıldı.

Uzman Fabian Hinz, ramjet teknolojisinin geliştirilmesinin son derece zor olduğunu ve bu konuda sınırlı sayıda ülkenin yeterli teknik bilgiye sahip bulunduğunu belirtti.

FT'nin aktardığı değerlendirmeye göre, deneyimli mühendislerin doğrudan teknik sorunların çözümüne katkı sağlaması, teknoloji transferinde plan veya parça aktarımından çok daha büyük bir değer taşıyabilir.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 9

HEDEF NE? ABD DONANMASI İÇİN YENİ BİR TEHDİT İHTİMALİ

Ses hızını aşan seyir füzelerinin yüksek hızla birlikte alçak irtifada uçabilme kabiliyeti, hava ve füze savunma sistemlerinin tespit ve müdahale için sahip olduğu süreyi kısaltabiliyor.

Bu nedenle teknolojinin İran açısından özellikle Basra Körfezi ve çevresindeki deniz güvenliği dengeleri bakımından önem taşıdığı belirtiliyor.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 10

Financial Times'ın konuştuğu uzmanlar, başarılı bir ramjet teknolojisinin İran'a gelecekte ABD Donanması'na ait savaş gemileri ve diğer askeri unsurlar açısından yeni bir tehdit oluşturabilecek bir silah sistemi geliştirme imkanı sağlayabileceğini değerlendirdi.

Ancak FT'nin araştırmasında, Rusya'nın yardımıyla geliştirilen böyle bir füzenin şu ana kadar operasyonel hale geldiğini gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığı da açıkça belirtildi.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 11

İRAN VE RUSYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNDE YENİ BOYUT

C430L dosyası, Rusya ile İran arasında son yıllarda giderek derinleşen askeri ve teknolojik ilişkilerin yeni bir boyutunu gözler önüne serdi.

İran'ın daha önce Rusya'ya Şahid tipi saldırı insansız hava araçları sağladığı ve bu araçların Rusya'da üretilmesine yönelik süreçte rol aldığı biliniyor.

Financial Times'ın araştırmasına göre C430L ise iş birliğini farklı bir noktaya taşıyor: İran'ın kendi bünyesinde gelişmiş bir stratejik silah sistemi geliştirebilmesi için teknik bilgi ve uzmanlık desteği sağlanması.

Bu nedenle program, yalnızca mevcut bir silahın teslim edilmesi değil, İran'ın gelecekte farklı silah sistemleri geliştirmesinde kullanılabilecek bir teknoloji altyapısına katkı sunması bakımından dikkat çekiyor.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 12

PUTİN'İN SÖZLERİ VE SIZAN BELGELER

Financial Times'ın haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılında Batı'nın Ukrayna'ya gelişmiş uzun menzilli silahlar sağlamasına karşılık olarak benzer silahların dünyanın farklı bölgelerine gönderilebileceğine ilişkin açıklamalarına da dikkat çekildi.

FT'ye göre C430L programı, Putin'in bu açıklamasından önce başlamıştı.

Bu nedenle araştırmada ortaya çıkan belgeler, Moskova ile Tahran arasındaki teknik iş birliğinin kamuoyunda sonradan yapılan siyasi açıklamalardan bağımsız olarak daha erken bir dönemde başlatıldığını gösteriyor.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 13

PROGRAM 2026'YA KADAR SÜRDÜ

Financial Times'ın ulaştığı son yazışmalara göre C430L programına ilişkin temaslar 2026 yılında da devam etti.

Rusya'nın İran için teknik raporlar hazırladığı ve tarafların programın bir sonraki aşaması üzerinde görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Haziran 2026 tarihli bir Rosoboronexport mektubunda, geliştirme programının yeni aşamasına ilişkin bazı unsurların halen müzakere edildiği ve Rus teknik raporları hakkında yeni görüşmelerin planlandığı aktarıldı.

Bununla birlikte, programın bir sonraki aşamasının resmen başlayıp başlamadığı henüz netlik kazanmış değil.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 14

KREMLİN VE TAHRAN'DAN YANIT YOK

Financial Times'ın iddialarıyla ilgili yorum talebine Kremlin, Rosoboronexport ve NPO Maşinostroyeniya'nın yanıt vermediği bildirildi.

İran hükümetinin de Londra Büyükelçiliği aracılığıyla yöneltilen sorulara cevap vermediği aktarıldı.

FT dünyayı sarsacak gizli belgelere ulaştı: Rusya'nın İran'a verdiği süpersonik füze desteği C430L tüm detaylarıyla deşifre oldu! 15

FT'nin özel araştırmasının ortaya koyduğu C430L dosyası, Rusya ile İran arasındaki askeri ilişkilerde yeni bir iddiayı gündeme taşıdı: Moskova'nın deneyimli füze uzmanlarının desteğiyle Tahran, uzun süredir ulaşmaya çalıştığı ses hızını aşan seyir füze teknolojisindeki kritik eşiği aşmaya çalışıyor.

Şimdilik ortada konuşlandırılmış bir Rus destekli ses hızını aşan seyir füzesi bulunduğuna dair kanıt yok. Ancak sızdırılan belgelerin gösterdiği teknik temaslar ve 2026'ya uzanan görüşmeler, Rusya-İran arasındaki gizli C430L programının uluslararası gündemde uzun süre tartışılacak yeni bir askeri teknoloji iş birliği başlığı haline gelmesine yol açtı.

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