İRAN'A YAKLAŞIK 24 UZMAN GÖNDERME PLANI Program kapsamındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Rusya'nın İran'a geniş bir uzman heyeti göndermeyi planlaması oldu. FT'nin incelediği Nisan 2025 tarihli yazışmalara göre Rosoboronexport, C430L kapsamında teknik görüşmeler için yaklaşık iki düzine Rus uzmanın İran'a gönderilmesini önerdi. Aynı belgelerde Tahran'dan, heyetin ziyaretinden önce İranlı mühendislerin uçuş testi verileriyle ilgili sorulara yanıt vermesi istendi. Financial Times, bunun planlanan ziyaretin İran'ın ramjet sistemi üzerindeki teknik incelemelerle doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdiğini aktardı.

MOSKOVA'NIN EN DENEYİMLİ İSİMLERİ DEVREDE FT'nin araştırmasına göre C430L programında NPO Maşinostroyeniya'nın üst düzey füze mühendislerinden bazıları görev aldı. İran'a giden isimler arasında, denizden fırlatılan füzeler ve seyir füze sistemleri alanında uzman isimlerin bulunduğu belirtildi. Sızdırılan Rus kayıtları ve patentlerin incelenmesiyle, programda görev alan bazı uzmanların ses hızını aşan ramjet motorları, yüksek hızlı füze sistemleri, aerodinamik ve balistik alanlarında uzman olduğu tespit edildi. FT'nin aktardığına göre bu durum, Moskova'nın İran'a yalnızca malzeme veya teknik doküman sağlamasının ötesinde, uzun yıllara dayanan deneyime sahip uzman kadroların bilgisinden yararlanma imkanı sunduğu anlamına geliyor.

İRAN'IN YILLARDIR KAPATMAK İSTEDİĞİ TEKNOLOJİK AÇIK İran'ın balistik füze teknolojisinde önemli bir birikime sahip olduğu ve daha düşük hızlı seyir füzeleri için yerli motor teknolojileri geliştirdiği biliniyor. Ancak Financial Times'a göre, ramjet motorlu ve ses hızını aşan seyir füzesinin geliştirilmesi Tahran'ın silah teknolojisinde uzun süredir çözmeye çalıştığı önemli sorunlardan biri. İran'ın bu alandaki girişimlerinin yıllardır devam ettiği, yerli çalışmaların yanı sıra yabancı teknolojilere erişme ve farklı sistemleri inceleme girişimlerinin de bulunduğu aktarıldı. Uzman Fabian Hinz, ramjet teknolojisinin geliştirilmesinin son derece zor olduğunu ve bu konuda sınırlı sayıda ülkenin yeterli teknik bilgiye sahip bulunduğunu belirtti. FT'nin aktardığı değerlendirmeye göre, deneyimli mühendislerin doğrudan teknik sorunların çözümüne katkı sağlaması, teknoloji transferinde plan veya parça aktarımından çok daha büyük bir değer taşıyabilir.

HEDEF NE? ABD DONANMASI İÇİN YENİ BİR TEHDİT İHTİMALİ Ses hızını aşan seyir füzelerinin yüksek hızla birlikte alçak irtifada uçabilme kabiliyeti, hava ve füze savunma sistemlerinin tespit ve müdahale için sahip olduğu süreyi kısaltabiliyor. Bu nedenle teknolojinin İran açısından özellikle Basra Körfezi ve çevresindeki deniz güvenliği dengeleri bakımından önem taşıdığı belirtiliyor.