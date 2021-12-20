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Fransız askerler Türk ordusunun gücünü gözler önüne serdi: Yanlarında savaşsaydık ikinci kez düşünmezdik

Türkiye'nin ordu ve mühimmat gücü, dünyanın en güçlü ülkeriyle aynı konuma yükseldi. Fransız düşünce kuruluşu "IFRI" Türk ordusunun gücüne ve organizasyon kabiliyetine dikkat çekti. Fransız ordu mensuplarının genel olarak Türk meslektaşlarına bakışı ile Ankara'nın Doğu Akdeniz politikalarının nasıl görüldüğü üzerine 40 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda "Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 10:11
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Fransız askerler Türk ordusunun gücünü gözler önüne serdi: Yanlarında savaşsaydık ikinci kez düşünmezdik
Fransız düşünce kuruluşunun hazırladığı bir rapor, Fransa'da askerlerin siyasetçilerden çok daha farklı bir Türkiye bakışına sahip olduklarını ortaya çıkardı.
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Fransız askerler Türk ordusunun gücünü gözler önüne serdi: Yanlarında savaşsaydık ikinci kez düşünmezdik
Euronews Türkçe'nin aktardığına göre raporda, bu yılın mart ve eylül aylarında Fransız komutanların yanı sıra Fransız Savunma Bakanlığı'ndan sivil memurlarla yapılan röportajlar derlendi.
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Fransız askerler Türk ordusunun gücünü gözler önüne serdi: Yanlarında savaşsaydık ikinci kez düşünmezdik
Raporda Fransız askerlerin Türk ordusuna bakışının, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından değiştiği belirtiliyor.
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Fransız askerler Türk ordusunun gücünü gözler önüne serdi: Yanlarında savaşsaydık ikinci kez düşünmezdik

YÜKSEK ORGANİZE, YETENEKLİ PERSONEL...
Raporda görüşü alınan donanma görevlilerinin tamamı, Türk donanmasına malzeme ve yetenek açısında operasyonel anlamda saygı duyduklarını söylerken, Türk donanmasının, 'yüksek organize, yetenekli personel, profesyonel, deneyimli, kararlı ve güvenilir' karakteristik özellikleri olduğuna dikkat çekti.

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Fransız askerler Türk ordusunun gücünü gözler önüne serdi: Yanlarında savaşsaydık ikinci kez düşünmezdik

'ONLAR BİZİM GİBİLER'
Bu özellikleri ile Türk donanmasını Fransız muadiline benzeten üst düzey yetkililer, iki tarafın gayet iyi anlaştığını belirtirken, yeni emekli olan üst düzey bir asker, "Onlar bizim gibiler. Bizim silah arkadaşlarımız" dedi.