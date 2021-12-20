Fransız askerler Türk ordusunun gücünü gözler önüne serdi: Yanlarında savaşsaydık ikinci kez düşünmezdik

Türkiye'nin ordu ve mühimmat gücü, dünyanın en güçlü ülkeriyle aynı konuma yükseldi. Fransız düşünce kuruluşu "IFRI" Türk ordusunun gücüne ve organizasyon kabiliyetine dikkat çekti. Fransız ordu mensuplarının genel olarak Türk meslektaşlarına bakışı ile Ankara'nın Doğu Akdeniz politikalarının nasıl görüldüğü üzerine 40 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda "Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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