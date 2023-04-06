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Fransa'da ortalık yangın yeri: Emeklilikte yaş düzenlemesine karşı çıkanlar sokakta! Polisler de isyan etti

Sık sık protestolarla yangın yerine dönen Fransa'da sokaklar bir kez daha karıştı. Fransız Meclisinde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez kitlesel gösteriler düzenlendi. Ülkenin güneyindeki Nice kentinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteriye onlarca polis de katıldı. Sokakları ateşe veren halk ülkeyi bir kez daha cehenneme çevirdi. Sıcak haberin detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strazburg'dan aktardı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 20:16
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Fransa’da ortalık yangın yeri: Emeklilikte yaş düzenlemesine karşı çıkanlar sokakta! Polisler de isyan etti

Fransız Meclisinde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez kitlesel gösteriler düzenlendi.

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Fransa’da ortalık yangın yeri: Emeklilikte yaş düzenlemesine karşı çıkanlar sokakta! Polisler de isyan etti

Fransız'da hükümetin tartışmalı reformuna karşı ülke genelinde Rennes ve Nice'in yanı sıra farklı kentlerde 11. kez kitlesel gösteriler başlarken ülke genelinde eğitim, ulaşım ve enerji gibi sektörlerden çalışanlar greve gitti.

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Fransa’da ortalık yangın yeri: Emeklilikte yaş düzenlemesine karşı çıkanlar sokakta! Polisler de isyan etti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde 11 bin 500 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti.

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Fransa’da ortalık yangın yeri: Emeklilikte yaş düzenlemesine karşı çıkanlar sokakta! Polisler de isyan etti

Fransız istihbaratı, gösterilere 600 bin ila 800 bin protestocunun katıldığını duyurdu.

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Fransa’da ortalık yangın yeri: Emeklilikte yaş düzenlemesine karşı çıkanlar sokakta! Polisler de isyan etti

Paris'teki gösteri Invalides Meydanı'nda yapıldı.