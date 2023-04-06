Fransa'da ortalık yangın yeri: Emeklilikte yaş düzenlemesine karşı çıkanlar sokakta! Polisler de isyan etti

Sık sık protestolarla yangın yerine dönen Fransa'da sokaklar bir kez daha karıştı. Fransız Meclisinde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez kitlesel gösteriler düzenlendi. Ülkenin güneyindeki Nice kentinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteriye onlarca polis de katıldı. Sokakları ateşe veren halk ülkeyi bir kez daha cehenneme çevirdi. Sıcak haberin detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strazburg'dan aktardı.