Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki deprem yıkım getirdi: Binalar çöktü, 20 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük panik yaşandı
Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. Maumere ve çevresinde binalar çöktü, evler hasar gördü, hastalar hastanelerden tahliye edildi. Depremin ardından tsunami alarmı verilirken binlerce kişi yüksek kesimlere kaçtı. İşte depremden çarpıcı kareler...
Endonezya'nın doğusunda, Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki şiddetli deprem bölgede büyük paniğe ve yıkıma yol açtı.
Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı özellikle Flores Adası'ndaki Maumere ve çevresinde ağır hasara neden olurken, çok sayıda binanın bölümleri çöktü, evler zarar gördü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Depremin ardından bölgeden gelen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Maumere'deki bir limanda bir binanın bölümlerinin toz ve enkaza dönüşerek çöktüğü, çevrede bulunan insanların ise çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.
Bölgede bazı yapıların duvarlarında çatlaklar oluşurken, hasar gören binaların çevresinde kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
DEPREMİN ARDINDAN BİNALAR ÇÖKTÜ, SOKAKLARDA PANİK YAŞANDI
Şiddetli sarsıntı Flores Adası'nın geniş bölümünde hissedildi. Doğu Nusa Tenggara ve Batı Nusa Tenggara'nın yanı sıra Güney Sulawesi'nin bazı kesimlerinde de güçlü sarsıntılar kaydedildi. Bazı bölgelerde yaşayanlar depremin yaklaşık bir dakika sürdüğünü bildirdi.