Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor!

Hindistan'da yaşayan 7 yaşındaki kızın vücudu, nadir görülen bir cilt rahatsızlığı yüzünden her geçen gün taşa dönüşüyor. Dünyada çoğu insan tarafından adı bilinmeyen öyle hastalıklar var ki görenler gözlerine inanamıyor. Bu hastalıklar doğuştan gelen ya da bir kaza ile oluşan hastalıklar olarak tahmin edilse bile gerçekle öyle değil. İşte şaşırtan o hastalıklar...