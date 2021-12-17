Film setinde kaza ile görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'i şoke eden karar! Telefonu aranacak

Dünya bu set cinayetini konuşmuştu. Ünlü aktör Alec Baldwin, kendisine 'soğuk silah' diye verilen silahla prova yaparken görüntü yönetmenini öldürmüştü. ABD'de mahkeme, Rust filmi çekimlerinde yanlışlıkla silahını ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in cep telefonunu incelemek için arama emri çıkardı.