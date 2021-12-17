17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Film setinde kaza ile görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'i şoke eden karar! Telefonu aranacak

Film setinde kaza ile görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'i şoke eden karar! Telefonu aranacak

Dünya bu set cinayetini konuşmuştu. Ünlü aktör Alec Baldwin, kendisine 'soğuk silah' diye verilen silahla prova yaparken görüntü yönetmenini öldürmüştü. ABD'de mahkeme, Rust filmi çekimlerinde yanlışlıkla silahını ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in cep telefonunu incelemek için arama emri çıkardı.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:10
  • 1
  • 35
Film setinde kaza ile görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin’i şoke eden karar! Telefonu aranacak

'Rust' filminin Film setinin bulunduğu New Meksika eyaletinde arama emrini veren mahkeme, Baldwin'in telefonunda "soruşturma ile bağlantılı ve önemli kanıtlar" olabileceğini ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 35
Film setinde kaza ile görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin’i şoke eden karar! Telefonu aranacak

TÜM GEÇMİŞİ TARANACAK

Soruşturmacılar Baldwin'in Apple iPhone model cep telefonunda bulunan mesajlar, e-postalar ve internet arama geçmişini inceleyecek.

  • 3
  • 35
Film setinde kaza ile görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin’i şoke eden karar! Telefonu aranacak

YÖNETMENİ YARALADI, GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİ ÖLDÜRDÜ

Oyuncu Baldwin'in kabından çıkardıktan sonra silahını ateşlemesi sonucu, görüntü yönetmeni Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı.

  • 4
  • 35
Film setinde kaza ile görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin’i şoke eden karar! Telefonu aranacak

"TETİĞİ ÇEKMEDİM"

63 yaşındaki Baldwin ise "tetiği çekmediğini" savunmuştu.

Baldwin olayın ardından ilk televizyon röportajını iki hafta önce ABC televizyonuna vermişti.

  • 5
  • 35
Film setinde kaza ile görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin’i şoke eden karar! Telefonu aranacak

RÖPARTAJLARINDA GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Sunucu George Stephanopoulos ile röportajında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demişti.