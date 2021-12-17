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16 aylık bebeğini sevgilisine öldürten canavar annenin ilginç öyküsü

İngiltere'de geçen eylül ayında, 16 aylık bebeğinin sevgilisi tarafından öldürülmesine engel olmayan cani anne Frankie Smith'in çocukluk ve genç kızlık fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Smith'in küçükken sevgi dolu ve masum olduğunu dile getiren üvey dedesi bir canavara dönüşen genç kadının bu hale gelmesiyle ilgili erkek arkadaşını suçladı. İşte bu canavar annenin masum fotoğrafları…

Sabah
Giriş Tarihi: 17.12.2021 14:44
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16 aylık bebeğini sevgilisine öldürten canavar annenin ilginç öyküsü

Geçen sene eylül ayında yaşanan kan donduran olayda, Frankie Smith 16 aylık bebeği Star Hobson'ın ortağı ve sevgilisi Savannah Brookhill tarafından öldürülmesine müsaade etmişti.

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16 aylık bebeğini sevgilisine öldürten canavar annenin ilginç öyküsü

TEKME VE YUMRUK ATARAK ÖLDÜRDÜ

Brookhill, küçücük kızı dakikalarca tekmelemiş ve talihsiz çocuk midesine aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaşamını yitirmişti.

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16 aylık bebeğini sevgilisine öldürten canavar annenin ilginç öyküsü

'ŞOKTAN BİR BEBEK NASIL ÇIKARILIR'

Bu süre zarfında anne Smith, kızını kurtarmak için hiçbir şey yapmadı.

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16 aylık bebeğini sevgilisine öldürten canavar annenin ilginç öyküsü

Star bilincini kaybettikten sonra ise ikili Google'dan 'şoktan bir bebek nasıl çıkarılır' diye arama yaptı.

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16 aylık bebeğini sevgilisine öldürten canavar annenin ilginç öyküsü

Bu süre zarfında ise ambulans çağırmadan önce Star'a kalp masajı yapmaya çalıştıkları için yetkililere geç haber verildi.