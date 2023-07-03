Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

SÜREKLİ AMERİKA SAHİL GÜVENLİĞİ İLE SÜRÜKLENME İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞU MEVKİLER İŞARETLENDİ

Doğan kurtarma operasyonuyla ilgili bilgi verdiği paylaşımlarının devamında, "Bize tam bir koordinat verdiler gemiyi en hızlı şekilde o mevkiye götürüp o tekneyi kurtarmamızı istediler. Hemen gerekli prosedürü başlattık, gemiyi oraya en hızlı ulaşacak rotaya çevirdik. Tüm personeli köprü üstüne topladık ve 4 saat kadar mesafede bir arama kurtarma çalışmasına katılıp, mahsur kalmış 6 metrelik küçük bir botu kurtaracağımızı söyledik ve planı anlattık, küçük bir prova ve yapılacakları anlatıp, herkesi yerli yerine yerleştirdik. Geminin en başına, en uç kısımlarına, kırlangıçlara, radarların başına ve telsize.