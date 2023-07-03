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Haberler Galeri Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

137 gün boyunca Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen ve birkaç gün önce kaybolan Fransız maceracı Didier Bovard'ı Türk denizciler kurtardı. Yaşananları bir bir anlatan kaptan Necati Doğan, 4 saatlik arama sonunda parlayan ayna sayesinde Bovard'ı fark ettiklerini ifade etti. Bovard'ın ise ilk isteği şekerini dengeleyebilmek için kola oldu.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:53
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Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

Olay, 24 Haziran Cumartesi günü Porto Riko açıklarında yaşandı. Türk denizcilerin görevli olduğu özel bir şirkete ait ham petrol gemisi Atlantik Okyanusu'nda ilerlerken Amerikan Sahil Güvenliği'nin uyarısıyla, bir süre önce denizde kaybolan bir tekne için kurtarma operasyonu başlattı.

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Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

Kanarya Adaları'ndan denize açılan Fransız maceracı Didier Bovard'ın içinde yer aldığı, pedal ile hareket eden özel yapım tekne Türk denizcilerin 6 saatlik çabasıyla güverteye çekilerek, kurtarıldı.

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Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

Gemide Türk denizcilerle poz veren Fransız maceracının ilk isteği ise asitli içecek (kola) oldu. 137 gün boyunca okyanusta olduğu öğrenilen Fransız adam, gemiden U.S. Customs and Border Protection ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekipleriyle birlikte ayrıldı. Geminin kaptanı Necati Doğan yaşananları sosyal medya paylaşımlarıyla anlattı.

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Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

"FIRTINAYA KAPILIRSA KURTARILAMAZ VE EN YAKIN GEMİ SİZSİNİZ"

Kaptan Necati Doğan yaşananları anlattığı paylaşımda, "24 Haziran Cumartesi sabahı saat 9.30'da şirketten bir telefon geldi ve dediler ki, 'Yerel Ulaştırma Bakanlığı bizimle iletişime geçti. USCG Amerika Sahil Güvenliği size mesaj atacak, arama kurtarma çalışmasına katılacaksınız, mesajı alınca gerekli prosedürü başlatın.' Sonra Amerika Sahil Güvenliği'nden mesaj geldi. Mesajda şöyle diyordu, 'Porto Riko'nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda, sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz ve en yakın gemi sizsiniz, onu kurtarmanızı istiyoruz, şirketinizle iletişime geçtik.'"dedi.

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Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

SÜREKLİ AMERİKA SAHİL GÜVENLİĞİ İLE SÜRÜKLENME İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞU MEVKİLER İŞARETLENDİ

Doğan kurtarma operasyonuyla ilgili bilgi verdiği paylaşımlarının devamında, "Bize tam bir koordinat verdiler gemiyi en hızlı şekilde o mevkiye götürüp o tekneyi kurtarmamızı istediler. Hemen gerekli prosedürü başlattık, gemiyi oraya en hızlı ulaşacak rotaya çevirdik. Tüm personeli köprü üstüne topladık ve 4 saat kadar mesafede bir arama kurtarma çalışmasına katılıp, mahsur kalmış 6 metrelik küçük bir botu kurtaracağımızı söyledik ve planı anlattık, küçük bir prova ve yapılacakları anlatıp, herkesi yerli yerine yerleştirdik. Geminin en başına, en uç kısımlarına, kırlangıçlara, radarların başına ve telsize.