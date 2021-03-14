FETÖ'nün karanlık yüzü Times Meydanı'nda sergilendi! "Gülen'i durdurun" ilanı

Son dakika haberine göre; New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayınlandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 06:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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