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FETÖ'nün karanlık yüzü Times Meydanı'nda sergilendi! "Gülen'i durdurun" ilanı

Son dakika haberine göre; New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayınlandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 06:19
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FETÖ'nün karanlık yüzü Times Meydanı'nda sergilendi! Gülen'i durdurun ilanı

Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda, "Pensilvania'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

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FETÖ'nün karanlık yüzü Times Meydanı'nda sergilendi! Gülen'i durdurun ilanı

Yerel saatle 17.30-18.00 (TSİ 01.30-02.00) saatlerinde yayınlanan ilanla FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.

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FETÖ'nün karanlık yüzü Times Meydanı'nda sergilendi! Gülen'i durdurun ilanı

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından mart başında Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

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FETÖ'nün karanlık yüzü Times Meydanı'nda sergilendi! Gülen'i durdurun ilanı

Türk toplumu üyelerinin, söz konusu ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketini arayarak, protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

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FETÖ'nün karanlık yüzü Times Meydanı'nda sergilendi! Gülen'i durdurun ilanı

Daha sonra 6 Mart'ta Times Meydanı, Penn Tren İstasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.