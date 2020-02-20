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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı

Ukrayna'nın Macaristan sınırında diplomatik plakalı araçla gelen Letonya Fahri Konsolosu Yuriy İgnatko, diplomatik kimlik kartını göstererek, güvenlik görevlilerinin aracı arama talebini reddetti. Uyarılara rağmen Fahri Konsolos İgnatko'nun araçtan inmemesi üzerine, güvenlik görevlileri aracın kapısını zorla açarak, fahri konsolosu böyle yakaladı.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 17:33
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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Zakarpatya ilinde Macaristan sınırındaki Tisa Sınır Kapısı'na, diplomatik plakalı bir araç geldi.

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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı

Araçta bulunan Letonya'nın Zakarpatya Fahri Konsolosu Yuriy İgnatko, diplomatik kimlik kartını göstererek, güvenlik görevlilerinin aracı arama talebini reddetti.

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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı

Ukrayna güvenlik görevlilerinin ona, kendisinin fahri konsolos olduğunu ve Ukrayna vatandaşı olduğunu, dolayısıyla bu kategorideki kişilerin araçlarının aramadan muaf olmadıklarını söylemelerine karşın, fahri konsolos araçtan inmeyi reddetti.

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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı

Uyarılara rağmen Fahri Konsolos İgnatko'nun araçtan inmemesi üzerine, güvenlik görevlileri aracın kapısını zorla açarak, fahri konsolosu gözaltına aldı.

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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı

Araçta yapılan aramada, Macaristan'a kaçak yoldan götürülmek üzere araca yüklenmiş olan 6 bin 500 paket sigara bulundu.