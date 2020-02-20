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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
Ukrayna'nın Macaristan sınırında diplomatik plakalı araçla gelen Letonya Fahri Konsolosu Yuriy İgnatko, diplomatik kimlik kartını göstererek, güvenlik görevlilerinin aracı arama talebini reddetti. Uyarılara rağmen Fahri Konsolos İgnatko'nun araçtan inmemesi üzerine, güvenlik görevlileri aracın kapısını zorla açarak, fahri konsolosu böyle yakaladı.
Giriş Tarihi: 20.02.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 17:33
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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
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Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı