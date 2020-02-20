20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.02.2020

Fahri konsolos böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı |Video

Ukrayna'nın Macaristan sınırında diplomatik plakalı araçla gelen Letonya Fahri Konsolosu Yuriy İgnatko, diplomatik kimlik kartını göstererek, güvenlik görevlilerinin aracı arama talebini reddetti. Uyarılara rağmen Fahri Konsolos İgnatko'nun araçtan inmemesi üzerine, güvenlik görevlileri aracın kapısını zorla açarak, fahri konsolosu böyle yakaladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Dünya bunu konuşuyor! Tam 200 araç...
Dünya bunu konuşuyor! Tam 200 araç...
Almanya'da öldürülen Gökhan Gültekin'in babası A Haber'e konuştu
Almanya'da öldürülen Gökhan Gültekin'in babası A Haber'e konuştu
Suriye'nin Türkiye sınırında patlama!
Suriye'nin Türkiye sınırında patlama!
Libya'da flaş gelişme! Tümü askıya alındı
Libya'da flaş gelişme! Tümü askıya alındı
Koronavirüs İran'a sıçradı!
Koronavirüs İran'a sıçradı!
Esrarengiz 'koronavirüs' detayı! ABD'de 39 yıl önce...
Esrarengiz 'koronavirüs' detayı! ABD'de 39 yıl önce...
Çığ altında kalan kadını kayakçılar böyle kurtardı
Çığ altında kalan kadını kayakçılar böyle kurtardı
Rusya'da şoke eden görüntüler! Buz aniden kırılınca...
Rusya'da şoke eden görüntüler! Buz aniden kırılınca...
Futbol maçında öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı
Futbol maçında öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı
Dünya bu kazayı konuşuyor! 30 araç birbirine girdi
Dünya bu kazayı konuşuyor! 30 araç birbirine girdi
Fransa'da sosyal kaos! 34 yılın en büyük grevi
Fransa'da sosyal kaos! 34 yılın en büyük grevi
Daha Fazla Video Göster