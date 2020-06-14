Evlilik sözleşmesi ilk kez ortaya çıktı! İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek...

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın ilişkisi dünya genelinde ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gelecek hafta yayınlanacak Melania Trump biyografisi dünyanın en çok konuşulan çiftinin evliliğiyle ilgili bir detayı daha ortaya çıkarıyor. Melania Trump, Donald Trump ile olan evlilik sözleşmesindeki ilginç detaylar gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.06.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 14:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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