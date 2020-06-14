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Evlilik sözleşmesi ilk kez ortaya çıktı! İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek...

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın ilişkisi dünya genelinde ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gelecek hafta yayınlanacak Melania Trump biyografisi dünyanın en çok konuşulan çiftinin evliliğiyle ilgili bir detayı daha ortaya çıkarıyor. Melania Trump, Donald Trump ile olan evlilik sözleşmesindeki ilginç detaylar gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.06.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 14:09
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Evlilik sözleşmesi ilk kez ortaya çıktı! İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek... GALERİ DEVAM EDİYOR

ABD başkanı Donald Trump ve eşi First lady Melania Trump arasındaki ilişki ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Evlilik sözleşmesi ilk kez ortaya çıktı! İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek...

Donald Trump ABD başkanı olduğu günden beri kameralar önüne her geçtiğinde eşi Melania Trump'la verdiği pozlar tartışma konusu oluyor.

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Evlilik sözleşmesi ilk kez ortaya çıktı! İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek...

Slovenya doğumlu First Lady Melania Trump bu yıl 50 yaşına bastı. ABD Başkanı, Melania ile 2005 yılında evlendi, çiftin 14 yaşında Barron adında bir oğulları var.

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Evlilik sözleşmesi ilk kez ortaya çıktı! İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek...

Çiftin basının karşısında verdikleri pozlarda Melania Trump'ın hiç gülümsememsi ve eşinin elini tutmaktan kaçınması dünya kamuoyunda tartışmalar yaratmaya devam ediyor.

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Evlilik sözleşmesi ilk kez ortaya çıktı! İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek...

ABD First Lady'si Melania Trump'la ilgili geçen yıl yayınlanan bir biyografide Melania'nın eşiyle yataklarını ayırdığı ve gecelerini kendi özel süitinde geçirdiği iddia edilmişti.