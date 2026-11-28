Devrik Esad rejiminin işkence merkeziydi! Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nin son hali ortaya çıktı
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun başlamasının üzerinden iki yıl geçti. Operasyon sırasında son tutukluların kurtarıldığı Şam kırsalındaki Sednaya Hapishanesi'nin son durumu yeniden görüntülendi. İki yılın ardından kayda alınan görüntülerde, hapishanede geriye yıkım ve işkence izlerinin kaldığı görüldü.
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu", ülkenin yakın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.
Operasyonun başlamasıyla birlikte rejimin kontrolündeki bölgelerde önemli gelişmeler yaşanırken, Şam kırsalında bulunan Sednaya Hapishanesi de gündemin merkezine yerleşti.
Operasyon sırasında hapishanede tutulan son tutuklular devrimciler tarafından kurtarıldı. Bu gelişme, Esad rejiminin devrilme sürecinde hafızalara kazınan görüntüler arasında yer aldı.
Aradan geçen iki yılın ardından Sednaya Hapishanesi, operasyonun yıl dönümünde yeniden görüntülendi.
SEDNAYA HAPİSHANESİ'NİN SON DURUMU KAMERAYA YANSIDI
Şam kırsalındaki Sednaya Hapishanesi'nin ikinci yıl dönümünde kaydedilen görüntüleri, yapının bugün geldiği son durumu ortaya koydu.