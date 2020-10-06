Ermenistan neden hep aynı yere saldırıyor? Paşinyan'ın Gence planı ortaya çıktı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine düzenlediği alçak saldırı, dünya kamuoyundan sert tepki aldı. Ermeni tarafının Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye attığı balistik füze 1 kişinin ölümüne ve 5 sivilin de yaralanmasına neden oldu. Yaralananların arasında bulunan Azerbaycan vatandaşı olan Ermeni Mina Gregorian "Torunlarımla kahvaltı yapıyorduk. Evimize bomba attılar. Bizim günahımız ne" diye isyan etti...