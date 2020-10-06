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Ermenistan neden hep aynı yere saldırıyor? Paşinyan'ın Gence planı ortaya çıktı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine düzenlediği alçak saldırı, dünya kamuoyundan sert tepki aldı. Ermeni tarafının Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye attığı balistik füze 1 kişinin ölümüne ve 5 sivilin de yaralanmasına neden oldu. Yaralananların arasında bulunan Azerbaycan vatandaşı olan Ermeni Mina Gregorian "Torunlarımla kahvaltı yapıyorduk. Evimize bomba attılar. Bizim günahımız ne" diye isyan etti...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 09:43
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Ermenistan neden hep aynı yere saldırıyor? Paşinyan'ın Gence planı ortaya çıktı

Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyerek kaçan Ermenistan, sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Gence kentine attığı 5 balistik füzeden biri Ermeni ailenin yaşadığı evi vurdu.

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Ermenistan neden hep aynı yere saldırıyor? Paşinyan'ın Gence planı ortaya çıktı
Azerbaycan vatandaşı Ermeni ailenin evi tamamen yıkılırken, ailenden 5 kişi enkaz altında kaldı. Komşuları, enkazda kalanları elleriyle toprağı eşeleyerek çıkardı.
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Ermenistan neden hep aynı yere saldırıyor? Paşinyan'ın Gence planı ortaya çıktı

BU NASIL VİCDAN!
Azerbaycan'da yaşayan ve Ermenistan'ın füze ile vurduğu Ermeni ailenin hikayesini dinledik. Evlerinin enkazından çıkartılarak hastaneye kaldırılan aileden Mina Gregorian, tedavi gördüğü hastanede yaşadığı dehşeti anlattı:

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Ermenistan neden hep aynı yere saldırıyor? Paşinyan'ın Gence planı ortaya çıktı
“Torunlarım, çocuklarımla kahvaltı yapıyorduk. Evimize bomba attılar. Evimiz yıkıldı, toprak altında kaldım. Yüzüme cam ve taş parçaları geldi, ağzım yüzüm toprak doldu. Yardım isteyecektim, ağzım toprak dolduğu için sesim çıkmadı, bağıramadım.
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Ermenistan neden hep aynı yere saldırıyor? Paşinyan'ın Gence planı ortaya çıktı
Toprak altından elimi çıkartıp, el sallayarak yardım istedim. Azerbaycanlı komşularım elimi görmüşler, gelip beni toprak altından çıkartıp hastaneye yetiştirdiler. Evinde oturan insanın üzerine bomba atılır mı?