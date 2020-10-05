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Donald Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan şoke eden bir kehanet daha
Birçok kehaneti gerçekleşen kahin Baba Vanga'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehaneti daha ortaya çıktı. Baba Vanga'nın destekçileri, Bulgar kâhinin ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bildiğini ifade etti. Kahine göre Trump'ta beyin tümörü oluşacak ve sağır kalacak. İşte haberin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 05.10.2020 01:33Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 01:40