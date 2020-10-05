Donald Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan şoke eden bir kehanet daha

TRUMP'IN BEYNİNDE TÜMÖR OLACAK VE SAĞIR KALACAK

1996'da hayatını kaybeden Baba Vanga'nın destekçileri, kadının son anına kadar kehanetlerde bulunduğunu ve bunları dünyayla paylaştıklarını iddia ediyor. Buna göre Baba Vanga, ABD Başkanı'nın 2020'de gizemli bir hastalığa yakalanacağını, buna bağlı olarak sağır kalacağını ve beyin tümörü oluşacağını öne sürdü. Baba Vanga'nın destekçileri, koronavirüse yakalanan Trump'ın akıbetinin bu olacağını savunuyor.