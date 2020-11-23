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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ermenilerle buluşan Macron'dan harita önünde Dağlık Karabağ itirafı! Ermenilerle buluşan Macron'dan harita önünde Dağlık Karabağ itirafı!
Rusya'nın gözlem noktalarını kurduğu bölgede çatışmalardan kaçan Ermeniler evlerine dönüyor ancak 30 yıl önce işgalden kaçan Azerbaycanlıların gidecek bir evleri yok. Rusya lideri Vladimir Putin, 10 Kasım anlaşmasının perde arkasını anlattı, Fransa lideri Macron ise Ermenistan'a insani yardım uçağı kalkmadan gözden kaçmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 12:27
Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan savaş 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyetiyle sona ererken, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı Azerbaycanlıların gözünün çeyrek asır önce geride bıraktıkları evlerinde olduğunu bildiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1990'lardaki savaşta yaklaşık 600 bin Azerbaycanlının işgalci Ermenilerden kaçmak zorunda kaldığını aktaran AP, şimdi ise binlerce insanın yurtlarına dönme heyecanı taşıdığını belirtiyor.
Ancak AP'ye göre, ciddi bir sorun var. Ajans, Ermenistan'ın 10 Kasım anlaşması gereği ilk çekildiği yer olan Ağdam'ı örnek gösteriyor.
30 yıl önce 50 bin insanın yaşadığı Ağdam'da bugün bir tane dikili bina yok, kent Batılı gazetecilerin daha önce tarif ettiği gibi: Kafkasya'nın Hiroşiması. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Cebrail ve Fuzuli gibi şehirlerde de benzer bir var.
Bugün 62 yaşında olan Adil Şerifov, 1992 yılında Cebrail'in işgalinden kaçarak kaçarak Bakü'ye yerleşti. Cebrail'den zafer haberi gelmesiyle evinin tamamen yok edildiğini öğrendi, AP'ye
"Daha büyük bir ev inşa edeceğim" diyor.