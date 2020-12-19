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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri En ilkel kabilenin tüyler ürperten geleneği! Maymun etiyle besleniyorlar... En ilkel kabilenin tüyler ürperten geleneği! Maymun etiyle besleniyorlar...
Raute Kabilesi dünyanın bilinen en ilginç ve en ilkel kabilesi. Raute Kabilesi'nde yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor. Kabile üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen, kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…
Giriş Tarihi: 19.12.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 00:02
Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…
Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı.
Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.
Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.
Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.