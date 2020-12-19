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En ilkel kabilenin tüyler ürperten geleneği! Maymun etiyle besleniyorlar...

Raute Kabilesi dünyanın bilinen en ilginç ve en ilkel kabilesi. Raute Kabilesi'nde yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor. Kabile üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen, kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

Giriş Tarihi: 19.12.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 00:02
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En ilkel kabilenin tüyler ürperten geleneği! Maymun etiyle besleniyorlar...

Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ilkel kabilenin tüyler ürperten geleneği! Maymun etiyle besleniyorlar...

Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı.

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En ilkel kabilenin tüyler ürperten geleneği! Maymun etiyle besleniyorlar...

Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.

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En ilkel kabilenin tüyler ürperten geleneği! Maymun etiyle besleniyorlar...

Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.

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En ilkel kabilenin tüyler ürperten geleneği! Maymun etiyle besleniyorlar...

Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.