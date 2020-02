Dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

Çalışkanlıkları ile bilinen Japonlardan, dünyayı şoke eden bir yöntem geliştirildi. Sadece 2 saat kurdukları evler tam 300 yıl ayakta kalıyor. Peki nasıl? Tüm dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını yine Japonlar verdi. Yaptıkları evi an be an kameraya kaydeden Japonlar, evlerin sırrını açıkladı. İşte her karesi büyük bir ilgiyle takip edilen o evlerin yapılışı.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 06:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 06:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ