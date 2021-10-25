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Dünyanın en tehlikeli suçlusu Otoniel yakalandı! Dairo Antonio Usuga görüntüleri ortaya çıktı
Dünyanın en korkulan suçlusu Dairo Antonio Usuga'ya operasyon düzenlemek için 500 asker 22 helikopterle harekete geçildi. Otoniel lakabı ile tanınan Dairo Antonio Usuga kır evinde yakalandı. Usuga'nın yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı. Otoniel'in yakalanması dünya basınında gündem oldu.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:30Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:35