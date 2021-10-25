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Haberler Galeri Dünyanın en tehlikeli suçlusu Otoniel yakalandı! Dairo Antonio Usuga görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın en tehlikeli suçlusu Otoniel yakalandı! Dairo Antonio Usuga görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın en korkulan suçlusu Dairo Antonio Usuga'ya operasyon düzenlemek için 500 asker 22 helikopterle harekete geçildi. Otoniel lakabı ile tanınan Dairo Antonio Usuga kır evinde yakalandı. Usuga'nın yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı. Otoniel'in yakalanması dünya basınında gündem oldu.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:35
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Dünyanın en tehlikeli suçlusu Otoniel yakalandı! Dairo Antonio Usuga görüntüleri ortaya çıktı

Pablo Escobar ve El Chapo Guzman'dan sonra dünya genelinde korkuyla lanse edilen Otoniel, Kolombiya ordusu tarafından yapılan dev operasyon ile yakalandı. Otoniel'in kır evine yapılan operasyonda 500 asker ve 22 helikopter yer aldı.

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Dünyanın en tehlikeli suçlusu Otoniel yakalandı! Dairo Antonio Usuga görüntüleri ortaya çıktı

Pablo Escobar'dan bu yana Kolombiya'da uyuşturucu kartellerine en büyük darbe vuruldu, Otoniel adıyla bilinen Dairo Antonio Usuga bir kasabada yakayı ele verdi.

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Dünyanın en tehlikeli suçlusu Otoniel yakalandı! Dairo Antonio Usuga görüntüleri ortaya çıktı

Kolombiya'nın en çok aranan ismi olan Otoniel'i yakalamak için ordu birlikleri, hava kuvvetleri ve polis ekipleri Necocli kasabasında ortak operasyon gerçekleştirdi.

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Dünyanın en tehlikeli suçlusu Otoniel yakalandı! Dairo Antonio Usuga görüntüleri ortaya çıktı

Osiris adı verilen operasyonun adresi, Kolombiya'nın Panama sınırına yakın eyaleti Antioquia'ydı. Hedefinde ise Clan del Golfo kartelinin yöneticisi, bütün Kolombiya'yı korkudan titreten ünlü Otoniel vardı.

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Dünyanın en tehlikeli suçlusu Otoniel yakalandı! Dairo Antonio Usuga görüntüleri ortaya çıktı

2012'de öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine geçip Clan Del Golfo'yu yönetmeye başlayan Otoniel, telefon kullanmaması ve kırsaldaki güvenli evleriyle biliniyordu.