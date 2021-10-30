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Haberler Galeri Dünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

Dünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

Son dakika haberine göre: Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs hakkında çarpıcı araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak ABD'den gelen raporlar, virüs ile ilgili ilginç gerçekleri ortaya koydu. İstihabarat kaynaklarının 'biyolojik silah' değerlendirmesi ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 13:17
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Dünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

ABD'de istihbarat alanında görev yapan kuruluşların başındaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin (ODNI) gizliliği kaldırılmış raporunda, Kovid-19'un bir laboratuvardan sızdığı ya da doğal geliştiği yönünde iki farklı kabul edilebilir görüş bulunduğu ve Kovid-19'un kaynağının belirlenemediği belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

BİYOLOJİK SİLAH OLARAK GELİŞTİRİLMEDİ

Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan raporda, istihbaratçıların virüsün olası kaynağı konusunda bölünmüş durumda olduğu aktarıldı.

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Dünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak bu sonuca güven seviyesinin "düşük" olduğu belirtildi.

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Dünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

LABORATUVAR KAZASI İHTİMALİ

Ancak bir istihbarat servisinin, Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsünden kaynaklı "laboratuvar kazası" sonucu sızma nedeniyle insana virüsün bulaştığına dair "orta derece güven"e işaret ettiği kaydedildi.

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Dünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

Çinli yetkililerin 2019'un sonlarında Vuhan şehrinde ilk Kovid-19 salgınının patlak vermesinden önce virüsün varlığından haberdar olmadığı belirtilen raporda, Çin'in uluslararası soruşturmayı engellediği ve bilgi paylaşımına direndiği kaydedildi.