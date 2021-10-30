HaberlerGaleriDünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?
Dünya merakla bekliyordu! ABD koronavirüs raporunu açıkladı | Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?
Son dakika haberine göre: Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs hakkında çarpıcı araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak ABD'den gelen raporlar, virüs ile ilgili ilginç gerçekleri ortaya koydu. İstihabarat kaynaklarının 'biyolojik silah' değerlendirmesi ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 30.10.2021 13:17Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 13:17