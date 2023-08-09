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Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..

Asian News International (ANI) tarafından IQ Air Kuruluşu'nun verilerine dayanarak elde edilen bilgilere göre, o şehir dünyanın en kirli havasına sahip ili olarak tespit edildi. Şehirdeki hava kirliliği seviyesi, çeşitli faktörlerin etkisiyle oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bu durum orada yaşayanların sağlığını tehdit ediyor. İşte dünyanın havası en kirli 10 şehri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 23:27
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Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..

Dünyanın en kirli havasına sahip ili tespit edildi. Şehirdeki hava kirliliği seviyesi, çeşitli faktörlerin etkisiyle oldukça yüksek seviyelere ulaştı. BHava kalitesinin bu kadar düşük olması, çevre yönetimi ve hava kirliliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğine işaret ediyor. İşte havası en kirli şehirler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..

10. Guangzhou, Çin

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Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..

9. Lahor, Pakistan

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Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..

8. Wuhan, Çin

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Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..

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