Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in enkazında yeni keşif: İşte gizemli altın kolye...

1912'de Gronland'daki Jakobshovn buzulundan kopan bir parça nedeniyle meydana gelen kazada "Titanik" isimli gemi Atlantik'in karanlık ve buzlu sularına gömülmüştü. Dünya denizcilik tarihinin en büyük kazalarından biri kabul edilen Titanik'in enkazında bulunan kolye bilim dünyasında çığır açtı. Kolyenin nesli tükenmiş bir canlıdan yapıldığı iddialarını yetkililer "İnanılmaz bir keşif" olarak nitelendirdi.