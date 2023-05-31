31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in enkazında yeni keşif: İşte gizemli altın kolye...

Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in enkazında yeni keşif: İşte gizemli altın kolye...

1912'de Gronland'daki Jakobshovn buzulundan kopan bir parça nedeniyle meydana gelen kazada "Titanik" isimli gemi Atlantik'in karanlık ve buzlu sularına gömülmüştü. Dünya denizcilik tarihinin en büyük kazalarından biri kabul edilen Titanik'in enkazında bulunan kolye bilim dünyasında çığır açtı. Kolyenin nesli tükenmiş bir canlıdan yapıldığı iddialarını yetkililer "İnanılmaz bir keşif" olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 12:52
  • 1
  • 27
Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in enkazında yeni keşif: İşte gizemli altın kolye...

Pek çok farklı efsane, söylentiye konu olan unutulmaz bir filmi bile yapılan Titanik'in gizemleri hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in enkazında yeni keşif: İşte gizemli altın kolye...

Titanik'in enkazında ise dikkat çekici bir şey bulundu. Enkazdan 'magalodon köpekbalığının dişinden yapılmış' bir kolye çıktı.

  • 3
  • 27
Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in enkazında yeni keşif: İşte gizemli altın kolye...

Küçük halka şeklindeki boncuklardan oluşan bir koleksiyonun yakınında gibi görünmesine rağmen, kolyeyi çevrelen nesneler henüz tanımlanamadı.

  • 4
  • 27
Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in enkazında yeni keşif: İşte gizemli altın kolye...

Söz konusu kolyeyi bulan Magellan şirketinin direktöri Richard Parkinson keşifleri için "Şaşırtıcı, güzel ve nefes kesici" tanımını kullandı.

  • 5
  • 27
Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in enkazında yeni keşif: İşte gizemli altın kolye...

Bir kanala verdiği demeçte Parkinson, "Kolye şeklinde biçimlendirilmiş bir megalodon dişi bulduk. İnanılmaz, kesinlikle inanılma" dedi.